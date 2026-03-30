Artvin ile Ardahan'ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan Bilbilan Yaylası yolunda karla mücadele çalışmaları sürerken, bölgedeki etkileyici manzara dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 aydır kapalı olan yolda ekiplerin çalışmaları devam ederken, yolun kısa sürede açılması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR, ARTVİN TARAFINDA DA BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Ardahan tarafından başlatılan kar temizleme çalışmalarına Artvin tarafından da destek verilirken, karlı dağlar arasında ilerleyen iş makineleri zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi. Karla kaplı yaylada yavaş yavaş ilerleyen iş makineleri, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar örtüsüyle birlikte bölgede adeta bir kar denizi görüntüsü oluşturdu.

"YAKLAŞIK 2 METRE KAR VAR"

Her yıl yaz ve kış aylarında bölgeyi fotoğraflayan Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şule Ceylan, "Burası hem yaz mevsiminde çok güzel hem de kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip. Şu an yolun açılması için çalışmalar sürüyor, biz de burayı incelemeye geldik. Görüldüğü üzere yaklaşık 2 metre kar var. Gerçekten muhteşem bir manzarası var." dedi.

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Bilbilan yolunun kısa süre içerisinde yeniden ulaşıma açılması beklenirken, bölgedeki doğal güzellikler ise her mevsim ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor.

