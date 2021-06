Türkiye Gazetesi

Ankara sanayisinin ve ticaretinin kalbi İvedik’te inşaatına başlanan ‘’Ankara Otokent’’, otomotiv sektörü alanında uzmanlaşmış, ülkemizin alanındaki en büyük Oto Galericiler Ticaret Merkezi olarak hizmet verecek.

SEKTÖRE YÖN VERECEK

Son teknoloji mühendislik uygulamaları kullanılarak, İvedik Organize Sanayi Bölgesinin kalbi Melih Gökçek bulvarında yapımına başlanan proje bittiğinde alanının en büyük ticaret merkezi olması hedefleniyor. 26.000 m²’lik bir alanda inşa edilecek dev proje, otomotiv satış sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yapıları bir arada bulunduruyor.

İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY OTOKENT’TE SİZİNLE

Otomotiv satış sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek yapılarından keyifli zaman geçireceğiniz sosyal alanlara kadar her detayı düşünülen projede; Otomotiv Satış, Galeri, Noter, Banka, Finans Kurumları ve sektörü destekleyici diğer kurum ve şirketlere uygun dükkanları ile Restoran, Kafe Alanları da bulunuyor. Öyle ki, işlemlerinizi hızlandıracak ve kolaylaştıracak oto ekspertiz ve oto kuaförü de düşünülmüş.

“ANKARA OTOKENT” SEKTÖRÜNDE İLK OLACAK

DBN inşaat tarafından ‘’Ankara Otokent’’ adıyla başlanan proje, Türkiye’nin alanındaki en büyük Oto Galericiler Ticaret Merkezi projesi olmasının yanı sıra bu sektörde sunduğu konsept hizmet anlayışıyla ülkemizde model olacak. Konuyla ilgili uzman görüşleri, projenin diğer illerde de uygulanabilir olduğunu hem alıcılara hem de hizmet verenlere kolaylık ve imkân sunduğu yönünde.

Projenin duyulmasından hemen sonra, otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarının ilgisini çeken ‘’Ankara Otokent’’ yatırım merkezi, dünyanın önde gelen otomotiv markalarıyla sizi buluşturacak ve her segmente hitap eden otomobilleriyle geniş bir marka karması oluşturacak.