Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerin de dahil edildiği 40 ülke arasında; sanayi ve ticarethanede elektrik fiyatları sıralamasında en ucuz altıncı ülke, sanayi ve ticarethane gaz fiyatlarında ise en ucuz üçüncü ülke olduğu öğrenildi.

AVRUPA'DA FİYAT DALGALANMALARI BAŞLADI

Son yıllarda Avrupa’da ve Dünya’da elektrik, karbon vergileri, kömür, gaz ve petrol fiyatlarında dalgalanma meydana geldi. Bu yılın ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre enerji girdi maliyetlerini oluşturulan birincil kaynaklardan petrolde yüzde 80, gazda yüzde 200 ve kömürde yüzde 50’ye varan artışlar ve salgının sona erme işaretleri ile birlikte elektrik tüketiminde artış etkisini gösterdi.

SANAYİ VE TİCARETHANE ELEKTRİK FİYATLARINDA SEKİZİNCİYİZ

Eurostat, Montel Forex ve EPİAŞ’tan derlenen verilere göre, vergiler hariç perakende elektrik fiyatları incelendiğinde 2020 yılı verileri ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olarak karşılaştırıldığında Avrupa genelinde kısmi fiyat artışları kaydedildi. Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmakla beraber Türkiye’nin komşu ülkelerinin de dahil olduğu 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane elektrik fiyatları sıralamasında İrlanda 0,14 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,06 Euro/kilovatsaat ile söz konusu ülkeler arasında 32. sırada yer aldı. Ayrıca söz konusu ülkeler arasında mesken abone grubunda İrlanda 0,22 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,066 Euro/kilovatsaat ile 34. sırada yer aldı.

Sanayi ve ticarethane elektrik fiyatları sıralamasında vergiler dahil edildiğinde ise Danimarka 0,23 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada kaydedilirken, Türkiye 0,078 Euro/kilovatsaat ile bu ülkeler arasında 34. sırada yer aldı.

SANAYİ VE TİCARETHANE GAZ FİYATLARINDA ÜÇÜNCÜYÜZ

Verilere göre, söz konusu 40 ülke arasındaki sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında Bosna Hersek 0,038 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,016 Euro/kilovatsaat ile 37. sırada yer aldı. Ayrıca, 40 ülke arasında mesken abone grubunda İsveç 0,073 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,016 Euro/kilovatsaat ile bu ülkeler arasında 38. sırada yer aldı.

Vergiler dahil ediğinde ise sanayi ve ticarethane gaz fiyatları sıralamasında Danimarka 0,06 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada kaydedilirken, Türkiye 0,019 Euro/kilovatsaat ile bu ülkeler arasında 37. sırada yer aldı. Aynı şekilde söz konusu ülkeler arasında mesken abone grubunda İsveç 0,1 Euro/kilovatsaat ile birinci sırada yer alırken, Türkiye 0,02 Euro/kilovatsaat ile bu ülkeler arasında 38. sırada yer aldı.

Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi dünya basınında Dün Karadeniz'de yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında da geniş yankı buldu.

Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi.