Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırımcıların, uzun vadede güvenli yatırım aracı olarak gördükleri ve bu sebeple çokça rağbet gösterdikleri altın, dünkü kapanışta onsa paralel olarak düşüş yaşadı. Bugün ise güne yükselişle başlayan gram altın, gün ortasına doğru 486 lira seviyesinde yer aldı.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 481 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 486 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.761 dolardan alıcı buluyor.

ANALİSTLERDEN ONS YORUMU

Analistler, küresel bazda artan enflasyonun merkez bankalarının tutumunu daha da şahinleştirebileceği endişeleriyle altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Yurt içinde, artan dolar kurunun altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığını aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Kuyumcular uyardı! Altında yükseliş bekleniyor Uzun süredir dalgalı seyrini devam ettiren altın, yeni haftaya 487 lira seviyesinde başladı. Kütahyalı kuyumculara göre, bu dalgalanma sonrası altında ciddi bir yükseliş bekleniyor.