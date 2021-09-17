Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bugün akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11.595 üreticiye 20.447.272 TL

Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1.480.000 TL,

Olmak üzere toplam 21.927.272 TL’lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 210 milyon 44 bin 627 liralık destek ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan duyurdu! Üreticilere destek ödemesi bugün başlıyor Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" açıklamasında bulundu.