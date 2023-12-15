81 ilde doğalgaz sayaçları sökülecek, yaptırmayana büyük ceza! Sadece 17 gününüz kaldı

15 Aralık 2023 11:29 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:30

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dakika olarak duyurdular. 81 ilde doğalgaz sayaçları sökülerek yerine geçerli muayenesi olan sayaçlar takılacak. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Sadece 17 gününüz kaldı! Yaptırmayan vatandaşlara büyük para cezası verilecek.

81 İLDE DOĞALGAZ SAYAÇLARI SÖKÜLECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Su ve gaz sayaçlarının muayeneleri ile ilgili yeni karar alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya arz edilmiş doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, yerine geçerli muayenesi olan sayaç takılmasını kararlaştırdı. Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

YAPTIRMAYANLARA BÜYÜK PARA CEZASI KESİLECEK

Alınan karar 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde devreye girecek. Arz edilmiş veya son muayenesi bu tarihler arasında yapılmış gaz iletim şebekesinde veya iletim şebekesine doğrudan bağlı gaz sayaçları listesinin, kullanıcı tarafından ilgili il müdürlüğüne gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi ve 2025 sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi olan bir sayaç takılması gerekecek.

Aksi takdirde sayacın kullanıcısı hakkında damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı idari işlemler uygulanacak. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında da idari yaptırım devreye alınacak.

SAYAÇ MUAYENE MÜRACAATI NEREYE YAPILIR?

Buna göre, elektrik, su ve gaz sayaçları, ilk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikayet muayenesi ve stok muayenesi gibi farklı kontrol türlerine tabi tutulacak. Sayaç muayeneleri Bakanlığın il müdürlükleri tarafından, kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlıktan ücret talep edilmeyecek.