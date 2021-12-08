Türkiye Gazetesi

Yıl sonu yaklaşırken, çalışan bütün kesimler maaşlarına yapılacak zamları merakla bekliyor. Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, bu oranın üzerinde ve ciddi oranlarda maaş artışı beklentisine girdi. Bütün kurumlarda süreç devam ediyor. Bu arada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçileri için düşünülen zam oranı belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan skala çalışması ve iyileştirmelerle, BTK işçilerine bu yılın başından itibaren yüzde 20-70 zam yapılacağını söyledi.

Karaismailoğlu, BTK ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan “Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni”nde yaptığı konuşmada, söz konusu ek protokolün, BTK bünyesinde hizmet veren işçilerin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içerdiğini belirtti. İşçileri enflasyona ezdirmediklerini anlatan Karaismailoğlu, Türkiye’nin büyümesiyle artacak refahın her haneye ulaşması için çalıştıklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da amaçlarının işçilerin hak ettikleri ücreti almaları olduğunu belirterek “İş ortamındaki huzur, mutluluk ve yüksek motivasyon, verimliliği doğrudan etkileyen unsurlar. Bu iyileştirmeler, kasım maaşıyla birlikte başladı” ifadelerini kullandı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise kurum olarak en önemli sermayelerinin insan kaynağı olduğunu belirterek “Alın teriyle ve akıl teriyle emek veren tüm çalışanlarımızla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ülkemizi daha da iyi noktalara taşımak temel gayemiz” değerlendirmesinde bulundu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, beklentilerin daha fazla olduğunun farkında olduklarını, bunlara adım adım yaklaştıklarını söyledi.

7 MİLYON KİŞİ ASGARİDE 4 BİN LİRAYA KİLİTLENDİ

Bir devlet kurumu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işçileri için düşünülen ve yüzde 70’e varan zam oranı, özel sektörde de beklentileri yükseltti. Bu kapsamda 7 milyon işçiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ikinci toplantıyı gerçekleşti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak “Rakam söylememeye gayret ediyoruz ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bunun altında bir şeye ‘evet’ dememiz mümkün değil. Bu ücret, en düşük ücreti belirleme ücretiydi ama son yıllarda geçim ücreti oldu. Yani 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Çalışanların aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla. İşverenlerimizin üzerindeki yükün ne olduğunu işveren temsilcisi biliyor, ben de biliyorum. O yükü üzerlerinden almak gerekiyor mu, gerekiyor. Geçen hafta yeniden değerleme oranı yüzde 36 civarında. TÜİK’e sorduğumuz zaman enflasyon yüzde 21. Yani insanlar geçinmeyle ilgili büyük mücadele veriyor. Son iki üç ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. Yüzde 30’un, 35’in, 40’ın üzerinde olan rakamlar var önümde...

Memurlarımızla ilgili açıklanan bir rakam var. Bakan Bey’e sordum, enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak onu tamamlamayı düşünüyorlar. Aynısını işçiye de yapacaklar mecburen. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil. Ülkeyi yönetenler makul, mantıklı bir rakam önümüze getirirseler, birlikte kısa bir zamanda imzalamayı temenni ediyoruz. Bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa buna katılmayacağız. Toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakama birlikte imza atmak istiyoruz” dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da, belirsizlik ve artan maliyetlere dikkat çekerek, dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesini istedi. 2022’de geçerli olacak asgari ücretin, yarın gerçekleşecek üçüncü toplantıda açıklanması bekleniyor. Birçok kesimde ağırlıklı olarak 4 bin TL beklentisi hâkim...

Memur maaşlarına zam oranı belli oldu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi Milyonları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde başlamıştı. Pazarlıkta ikinci toplantı bugün işçi kesiminin ev sahipliğinde yapıldı. Prof. Dr. Sefer Şener asgari ücret zammının iki rakam arasına sıkıştığını belirterek, "Benim yaptığım hesaplara göre asgari ücretin yüzde 30’un altına inmesi ve yüzde 45’in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda." dedi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyetli olacak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Tüm memur ve emeklilerinin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde arttırma kararı aldık” dedi. Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili de konuştu.