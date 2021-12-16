Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları, Fed belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla son iki gündeki kayıplarını silerek haftaya başladığı fiyata geri döndü.

Gram altın dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 863 TL ile tarihi zirveyi yeniledi.

Çeyrek altın ise 1.415 lira, Cumhuriyet altını da 5.780 liradan satılıyor.

Fed politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmadı fakat varlık alımı azaltımı hızını ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkardı. Fed politika yapıcıları ise 2022 ve 2023 yıllık üçer faiz artırımı, toplamda 6 faiz artırımı gerçekleşmesini bekliyor.

Dün, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022'de 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından 1.750 dolar desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot, altın bu sabah da yukarı hareketine devam ediyor. Ons altın 1.784 dolar düzeyine kadar çıktı.

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