Altın haftanın ilk iş gününe rekor yükselişle başladı. Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket ve gerek uluslararası gerekse yurtiçi piyasalarda altına olan ilgi sonrası altın fiyatları üst üste rekor kırıyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 1000 TL sınırını aştı
GRAM ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK PAZARTESİ
Gram altın fiyatları 992 lira alış ve 1002 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK PAZARTESİ
Çeyrek altın fiyatları1591 lira alış ve 1626 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.366,05
6.486,39
YARIM ALTIN FİYATI
3.173,08
3.253,14
ATA ALTIN FİYATI
6.429,86
6.595,84
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
898,52
941,27
Altın rekor kırdı, dolar 16 TL'yi aştı Dolar rekor tazeleyerek 16,02 TL'den güne başlayarak euro 18,26 TL'den el değiştiriyor. Rekor üstüne rekor kıran altın ise 930 TL'yi aştı.
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