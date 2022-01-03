Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yapıldığını duyurdu. Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Başkan Aktepe "Besici ve yetiştiricilere 2 bin 50 TL'den satılan arpa fiyatı ocak ayı itibariyle 2 bin 550 TL'ye, un ve bulgur fabrikalarına 2 bin 625-2 bin 675 TL'den satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3 bin 225-3 bin 275 TL'ye çıkarıldı. Yapılan bu zammın piyasayı dengelemesi bekleniyor. Ancak çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan besiciler bu zamların altında ezilir. Çiftçi, tarlasında çıkan buğdayı zaten ucuza satıyor. Besiciler hayvanlarına yemlik arpa buğday alamıyor. Piyasa zaten yüksek. Çiftçimiz üreticimiz mağdur edilmemeli” dedi.

Erdoğan açıkladı: Emekli ve memura ek zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını söyleyerek, memurların maaş artış oranını da yüzde 30,5'e çıkardıklarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’ndan ekmek zammı açıklaması: Her bölge kendi belirleyecek Ekmek zammı hakkında konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, her bölgedeki esnafın kendi zam oranını belirleyeceğini söyleyerek zam miktarının “Makul seviyede olması için çalışacağız” dedi.