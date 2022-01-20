Türkiye Gazetesi

Dün 13,4313 seviyelerinde seyreden dolar, yeni günle beraber yükselişe geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde 13,55 seviyesine kadar yükseldi.

DOLAR VE ALTINDA DÜŞÜŞ

Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Kritik kararda faizlerin yüzde 14’te sabit tutulduğu açıklandı. Açıklamanın ardından dolar ilk tepki olarak 13,26 seviyesine geriledi. Gram altın fiyatı ise değer kaybederek 793 liradan alıcı ile buluşuyor.

GÜNDEM ABD VE RUSYA GERGİNLİĞİ

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 95,5 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler sonrası varlık fiyatlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini kaydetti. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. PPK toplantısı yapılan son dakika açıklamasına göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı. TCMB, geçtiğimiz yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirimle yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası bugün saat 14’te yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Geçtiğimiz ay 100 puan indirimine giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti. Uzmanların görüşlerine göre ise bu ayki politika faizi yine yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılacak.

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolarda son durum Dolar Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı güne 13.46 liradan başladı