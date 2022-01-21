Türkiye Gazetesi

Kripto para piyasası tarihin şokunu yaşıyor. Ayı döneminden bir türlü çıkamayan kripto paralar yeni yıla kötü bir başlangıç yaptı. Özellikle Rusya Merkez Bankası’nın kripto paraları yasaklama önerisi Bitcoin ve Ethereum’da sert düşüşe neden oldu.

ABD BORSALARINDA DEĞER KAYBI

ABD borsalarındaki yüzde 1’i aşkın değer kayıpları kripto paralarda sert düşüşe neden oldu. Dow Jones yüzde 0.89 oranında düşüşle 34 bin 715 puan, S&P 500 yüzde 1.10 oranında düşüşle 4482 puan, Nasdaq ise yüzde 1.30 oranında düşüşle 14 bin 154 puan seviyesine geriledi.

JEOPOLİTİK KRİZ KRİPTO PARALARI VURDU

Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır krizi büyüyerek devam ediyor. ABD’nin de Rusya’ya karşı uyarılarda bulunması krizi tetiklemiş durumda. Oluşan jeopolitik krizi kripto paraları da vurmuş durumda. Bununla birlikte Ukrayna'nın yanında duran AB ve ABD'ye karşı, Rusya'nın da Çin'i arkasına alabileceği beklentiler arasında yer alıyor. Bu da herhangi bir işgal anında küresel ekonomide dalgalanmalar yaşanabileceği riskini ortaya çıkarıyor.

BİTCOİN DÜŞÜŞ TRENDİNE DEVAM EDİYOR

Yaşanan krizlerle birlikte lider kripto para birimi Bitcoin, Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan 38 bin dolara düştü. Bir türlü düşüş trendinden çıkamayan Bitcoin, güne 42 bin 713 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesini gördü. Saat 06:45 itibarıyla Bitcoin yüzde 10'a yakın kayıpla 38 bin 770 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DİBİ GÖRDÜ

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 830 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde piyasadan 220 milyar dolar silinmiş oldu.

EN ÇOK DÜŞENLER YİNE ALTCOIN

En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.

El Salvador Bitcoin madenciliğine başlıyor! Hedef ekonomiyi canlandırmak Dünyada bir ilke imza atarak resmi para birimini Bitcoin olarak ilan eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, ekonomik hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. ‘Bitcoin Şehri’ kurma, Bitcoin tahvili çıkarma ve volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma gibi girişimleriyle El Salvador, ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Bitcoin kralı Türkiye’ye geldi! Twitter’dan esprileri peş peşe patlattı Resmi para birimini Bitcoin’e çeviren El Salvador’un 41 yaşındaki devlet başkanı Nayib Bukele, Türkiye’ye geldi. Bugün saat 16:30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Bukele, Türkiye’ye gelişini Twitter'dan esprili bir dille duyurdu. Nayib Bukele’nin paylaşımları ise sosyal medyada gündem oldu.

Bitcoin 30 bin dolara düşer mi? Bu seviyelere dikkat! FED'in en az 3 faiz artışı yapacağı yönündeki beklentiler sonrasında yatırımcılar Bitcoin'de değer kaybı yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, faiz artışının ilk etapta endeksleri olumsuz etkileyeceği ve Bitcoin'de düşüş yaşanacağını kaydetti.