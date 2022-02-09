Türkiye Gazetesi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve üyelerle video konferans yöntemi ile gündemdeki ekonomik konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını ifade etti. Kavcıoğlu firmalara, TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını da verdi.

Bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğini ifade eden Kavcıoğlu, YUVAM sistemi ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, Türkiye'de hesap açarak Merkez Bankası'na para gönderebileceklerini belirtti.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Oda-Borsa-Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla istişare toplantısı düzenledik. Firmalarımızın ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası'ndan gurbetçilere 'YUVAM' hesabı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi Resmi Gazete'de, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi hakkında Tebliğ yayımlandı. Yayımlanan değişiklikle, faizi belirleme yetkisi Merkez Bankasına verildi.