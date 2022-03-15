Türkiye Gazetesi

Motorin fiyatlarına gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

Benzinin litresinde büyük fark edecek! Benzin ve motorine kaç TL indirim yapılacak? 14 Mart güncel fiyatlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, brent petrolü vurdu. Brent petrolün varil fiyatı savaşla birlikte 130 dolara kadar tırmandı. İki taraf arasında atılan diplomasi adımları brent petrol fiyatının tekrardan gerilemesine neden oldu. 110 dolara kadar gerileyen brent petrol, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Müjdeli haber ise geldi. 14 Mart Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak indirim tutarı belli oldu. Peki, 14 Mart mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek? İşte cevapları…

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.

Benzin ve motorine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Brent petrol fiyatları fırlamıştı. Tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşan brent petrol 130 dolara kadar çıkmıştı. Brent petrol fiyatlarının yükselmesiyle benzin ve motorine üst üste zamlar yapılmıştı. İki ülke arasında yapılan müzakereler ile brent petrol 110 dolara kadar düştü. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Alınan son bilgilere göre bu gece yarısından itibaren motorinin 20 TL'nin, benzinin de 19 TL'nin altına düşeceği tahmin ediliyor.