Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki sert düşüşle benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşmuştu. Akaryakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatları incelediğimiz zaman motorine 2,38 TL indirim yapıldığı gözlendi. Tartışmaların odağındaki Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) bu kez fiyat değişimini kamuoyuna duyurmaması ise dikkat çekti. Peki bezin ve motorine indirim yapıldı mı? Motorine ne kadar indirim geldi? Petrol fiyatlarındaki son durum ne? İşte indirimin detayları…

MOTORİNE 2,38 TL İNDİRİM YAPILDI

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle küresel piyasalarda petrol fiyatları fırlamıştı. Petrole gelen zam benzin ve motorinde zamlara neden olmuştu. Atılan diplomasi yolları ve iki ülkenin barış sinyalleri petrol fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petroldeki bu gerileme ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Beklenen haber ise geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2,38 TL indirim yapıldı.

BU KEZ KAMUOYUNA DUYURMADI

EPGİS ise gelen indirim kararını bu kez kamuoyuna duyurmadı. Gelen indirim kararı akaryakıt firmalarının internet sitelerindeki pompa satış fiyatlarına yansımış göründü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. EPGİS'in vatandaşları manipüle ederek akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle Batı’lı ülkeler Moskova yönetimine karşı sert yaptırım kararları almıştı. Alınan yaptırım kararları sonrası petrol tarafında arz endişelerinin körüklenmesiyle, brent serbest piyasada 133 doları aşarak 2008 yılından beri gördüğü en yüksek seviyeye yükselmişti. Rusya Ukrayna krizinde yapılan müzakereler, diplomasi trafiği, Avrupa'nın Rusya'ya petrol yaptırımı getirmemesi ve Rusya'nın doğal gaz akışına devam etmesi sonrası brent petrol varil fiyatı 13,5 yılın zirvesinden yüzde 20'in üzerinde değer kaybına uğrayarak 100 dolara kadar geriledi.

Son dakika: Benzin ve motorine indirim geliyor Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 16 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litresinde büyük fark edecek! Benzin ve motorine kaç TL indirim yapılacak? 14 Mart güncel fiyatlar Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, brent petrolü vurdu. Brent petrolün varil fiyatı savaşla birlikte 130 dolara kadar tırmandı. İki taraf arasında atılan diplomasi adımları brent petrol fiyatının tekrardan gerilemesine neden oldu. 110 dolara kadar gerileyen brent petrol, akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Müjdeli haber ise geldi. 14 Mart Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak indirim tutarı belli oldu. Peki, 14 Mart mazot, LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu, düştü mü, kaç TL? 1 litre benzin ne kadar? Akaryakıta kaç TL indirim gelecek? İşte cevapları…

EPDK’da kritik akaryakıt zirvesi! Benzin ve motorine yeni tarife geliyor Benzin ve motorindeki fiyat artışı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu harekete geçirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileriyle 16 Mart Çarşamba günü bir araya gelecek. Kritik toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik öneriler tartışılacağı ifade edildi.