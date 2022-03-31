Türkiye Gazetesi

Osman SAĞIRLI

Dünyadaki buğdayın yüzde 30’luk kısmı Rusya ve Ukrayna topraklarında üretiliyor. Ukrayna krizinin vurduğu Karadeniz bölgesinden, dünyada ticareti yapılan gıda kalorilerinin en az yüzde 12'si ihraç ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre, Ukrayna dünyanın en verimli topraklarının üçte birine sahip ve ihracatının yüzde 45'i tarımla ilgili. Ayçiçeği yağı, kanola ve arpa, mısır, buğday ve kümes hayvanı ihracatında dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında.

Moskova yönetimi mart başında, iç krizi önlemek için tahıl ve diğer gıda ürünlerinin ihracatını yasakladı. Çiftçiler tarlaları terk ediyor. Çatışmada altyapıyı ve ekipman zarar gördü. Bir sonraki hasat muhtemelen yapılamayacak. Rusya'ya yönelik yaptırımların bumerang etkisi yapmasından korkuluyor.

1974'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Dünya genelinde, pandemi ve gıda tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle temel gıda fiyatları küresel olarak artıyordu. 2020'de pandemi nedeniyle Afrika ve Orta Doğu'da gıda fiyatları yüzde 30'dan fazla arttı. BM'ye göre Ukrayna krizi, 1974'ten bu yana fiyatları en yüksek seviyesine çıkardı.

Çatışma, Afrika ve Orta Doğu'da binlerce kişinin ölümüne sebep olabilir. Bu coğrafyalarda yeterince beslenemeyen kişi sayısı bir yılda 10 milyon arttı. Özellikle Yemen, Lübnan, Mısır, Libya, Tunus ve Suriye gibi ülkeler risk altında. Mısır, buğdayının yaklaşık yüzde 85'ini Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor.

Kahire yönetimi teşvik paketi açıkladı; yağ, mısır, bakliyat, makarna ve un ihracatına üç aylık bir yasak getirdi.

Un var, yağ var, şeker var... Tarımda sıkıntı yok! Savaş, pandemiden ağır yaralı çıkan dünyayı yeni bir cenderenin içine soktu. Tahılda ithalata bağımlı ülkeler zorda. Özellikle Afrika ve Orta Doğu, risk altında. Gıda savaşları kapıda. Türkiye'nin tarımda kendine yeter bir ülke olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri “Üretimi artırmalıyız. Dünyaya gıda ve tarım yön verecek. Doğru stratejiyle ön plana çıkarız” diyor.

Putin buğdayı silah olarak kullanabilir Rusya'nın buğday ihracatında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Dr. Tuğrul Çama, "Köşeye sıkışan Putin, gazda olduğu gibi hububatta da tüm dünyanın boğazını sıkar" dedi.