Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı yeni e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belge’lerini duyurdu. Togg sürprizi ise gündem oldu.

EHLİYETLERDE TOGG SÜRPRİZİ

Önümüzdeki dönemlerde ehliyetlerin üzerine sıradan bir otomobil yerine Togg silüeti olacak. Gelen detaylara göre emniyet kemeri ve sürücünün olduğu bir araba olacağı belirtildi. Bununla birlikte kimliklerde buradaki çipe yüklenebilecek. Ayrıca AB ve ISO regülasyonları ile uyumlu hale getirildi.

“KENDİMİZ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi;

“Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar, inşallah ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz...

“TASARIMI ÖZGÜN”

Yeni yerli e-pasaportumuz, TÜBİTAK AKİS İşletim Sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahip. Yeni yerli e-pasaportta sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılmıştır. Tasarımı, özgün bir tasarımdır... Pasaportun her sayfasında, ülkemizin bir şehrine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, şehre özel bitki görselleri gibi tasarım özellikleri yer alacak.”

ÜZERİNDE ‘TURKEY’ İBARESİ OLACAK

Yapılan açıklama içerisinde daha önce Avrupa'daki bir firma tarafından üretilen e-Pasaportların, bundan sonra yerli olarak imal edileceği söylendi. Devam eden çip krizi nedeniyle ilgili firmanın tedarik konusunda sıkıntı yaşaması sonucu yerli olması yönünde adımların atıldığı ve kısa sürede seri üretime başlanacağı belirtildi. Ayrıca pasaportların üzerindeki Turkey ibaresinin Türkiye olarak değiştirileceği söylendi.

Yerli otomobil Togg hayran bıraktı: İş birliği teklifi yağdı Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Togg otomobili dünyanın dört bir yanından takdir topluyor. Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Togg'u çok beğendiklerini ifade ederek, iş birliği teklifi yaptı.

Yerli otomobil TOGG’a siber saldırı! Şirketten ilk açıklama geldi Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarıyla geliştirilen TOGG’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği TOGG’a siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Şirketin resmi Twitter hesabının kötü niyetli kişilerce ele geçirildiği, fakat ardından yapılan müdahaleler ile hesabın kurtarıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür. Duruma anında müdahale edilerek hesap yönetimi geri alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım: Yerli otomobil için geri sayım başladı TOGG Gemlik tesislerindeki çalışmalarda sona doğru yaklaşılıyor. Bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.