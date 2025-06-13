88 milyarlık fon devreye girdi! Vergi muafiyeti ve ücret desteği sağlanacak

Yeni yapıya bürünen ve fikirleri ticarileştiren teknoloji merkezinde çeşitli vergi istisnaları ve ücret destekleriyle 100 bin yeni girişimin hayata geçmesi sağlanacak...

Fikri olanlara girişim sermayesi sunarak ekonomiye kazandıran Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinde (BTM) yeni bir dönem başladı. Bugüne kadar girişimcilere ofis alanından mentorluğa kadar her türlü desteği ücretsiz veren BTM, Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile kamu teşviklerinden de yararlanmaya başlıyor. BTM TEKMER’in açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimciliğin can suyunun girişim sermayesi olduğunu belirterek “Biz de 5 milyar liranın üzerinde kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirdik ve 88 milyar liralık bir fonu harekete geçirdik. Ayrıca bakanlığımızın AR-GE desteklerinden ileri düzeyde yararlanan firmalara, bu desteklerin bir kısmını ekosisteme dönüştürmesi mecburiyeti getirdik. Bu da önümüzdeki dönemde 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacaktır. Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük teknoloji merkezine dönüştüreceğiz. Terminal İstanbul’da BTM TEKMER’e de yer ayıracağız” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 3’üncü Startup Merkezi’ olarak tescillenen BTM sayesinde girişimcilik için sürekli yeni projeler, yeni hedefler için alan açtığını ifade etti. Avdagiç BTM TEKMER’in çok önemli bir boşluğu doldurduğunu da dile getirdiği konuşmasında “Ticaretin kalbinden teknolojinin zirvesine uzanacak köprüyü kuruyoruz” diye konuştu. BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul ise sekiz yıl önce yola çıktıklarını, bugün BTM TEKMER olarak uluslararası pazara açılmak isteyen girişimcilere köprü olacaklarını dile getirdi.

VERGİ MUAFİYETİ VE ÜCRET DESTEĞİ

BTM TEKMER ile vergi indirimlerinden personel avantajlarına kadar çeşitli destekler sağlanacak: