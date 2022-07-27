Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | ANKARA

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için formül arayışını sürdüren hükümet çalışmalarına hız verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde uzmanlardan oluşturulan bir komisyon dünyadaki farklı emeklilik sistemlerini incelemeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor. Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor. Komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi. EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.

PRİME TAKILANLARA ÇÖZÜM

Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.

EYT'de son durum: Milyonların gözü kulağı EYT son dakika haberinde! İşte masadaki formüller EYT son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. EYT'de son durumu merak eden milyonlar, gelişmeleri anbean takip ediyor. Asgari ücret, ek gösterge ve KYK kredi faizi gibi sorunların çözüme ulaşmasının ardından gözler 'emeklilikte yaşa takılanlar'a çevrildi. Bakan Bilgin'in düzenlemenin Meclis'e geleceğini açıklamasının ardından gözler masadaki formüllerde. EYT son dakika gelişmeleri ve EYT'de son duruma dair detaylar haberimizde...

8 Eylül 1999 tarihi kritik: 5 soruda EYT ve çözümü Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği EYT için formüller masaya gelmeye devam ediyor. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan EYT konusunu gündemine aldı. Bakanlığın, yıl sonuna doğru çalışmasını tamamlaması bekleniyor.