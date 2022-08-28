Türkiye Gazetesi

Küresel enflasyondaki yükselişin yanı sıra arz ve talep dengesinde bozulmalar, gözleri ABD'nin para birimi dolara çevirdi.

ABD'nin dünyaya net 18 trilyon dolar ya da ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 73'ü kadar borcu bulunuyor.

Bu durum, geçmişteki döviz krizlerini önceden haber veren yüzde 50 eşiğinin oldukça ilerisinde.

Söz konusu para biriminin geleceğine dair "Dolar sonrası bir dünya geliyor" başlıklı bir yazıya yer veren Financial Times, "Para birimi güçlü görünebilir ancak zayıf tarafları artıyor." dedi.

YATIRIMCILAR DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Ruchir Sharma imzalı yazıda, Amerikan ekonomisinin son yıllarda diğer gelişmiş ekonomilerden önemli ölçüde daha hızlı büyüdüğü ancak önümüzdeki yıllarda emsallerinden daha yavaş büyümeye hazırlandığı anlatılarak, "Yatırımcılar, dolardan uzaklaşma eğilimine girdi." ifadesi kullanıldı.

"Amerikan yaptırımlarının Rusya'ya etkisi, ABD'nin dolar güdümlü bir dünyada ne kadar etkili olduğunu gösteriyor." denilerek, şu tespitlere yer verildi:

"TEK BİR REZERV PARA DEĞİL, PARA BLOKLARI"

"Bu durum, birçok ülkeye seçenek aramalarını hızlandırması için ilham veriyor. Bir sonraki adımın tek bir rezerv para birimine değil, para bloklarına doğru olması ihtimal dahilinde.

Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomileri, dolardan kaçarak birbirlerine doğrudan ödeme yapıyor. Malezya ve Singapur, Çin ile benzer düzenlemeler yapan ülkeler arasında. Asya'dan Orta Doğu'ya kadar merkez bankaları, dolara olan bağımlılığı azaltmak için ikili para takas hatları kuruyor.

"DENGESİZLİKLER DOLARDA KÖTÜ SONUÇLARA YOL AÇIYOR"

Dolar, güvenli liman statüsünden faydalanıyor gibi görünüyor, ancak yatırımcılar ABD varlıklarını satın almak için acele etmiyor. Bu tablo, ABD ekonomisine yönelik bir güven oyu değil.

Temel dengesizlikler dolar için kötü sonuçlara yol açıyor. ABD'de cari hesap açığı, 1960'tan bu yana yalnızca bir kez geçtiği yüzde 5 eşiğine yakın.

"GÜÇLÜ DOLARA ALDANMAYIN, DOLAR SONRASI DÜNYA GELİYOR"

Döviz rezervlerinin dolar payı şu anda yüzde 59'da. Bu da 1995'ten bu yana en düşük seviyede. Dijital para birimleri her ne kadar hırpalanmış görünse de uzun vadeli alternatif olmaya devam ediyor."

Öte yandan aynı yazı, "Bu yüzden güçlü dolara aldanmayın. Dolar sonrası dünya geliyor." ifadeleriyle tamamlandı.

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