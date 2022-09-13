Türkiye Gazetesi

Son yıllarda bankalar tarafından hayata geçirilen promosyon ücreti uygulaması emekli vatandaş için küçük de olsa bir gelir kapısı oldu. Emekli müşteri bu ücreti her sözleşme için bir kere alabiliyor. Ayrıca emekli promosyonları bankaların kampanyalarına ve maaş aralıklarına göre farklılık gösteriyor. Durum böyleyken hem emekli müşterisini elinde tutmak hem de yeni müşteriler çekmek isteyen bankalar kampanya yarışına girdi. Peki hangi banka ne kadar ücret vaat ediyor, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? Yanıtı ve diğer detaylar haberimizde...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

YAPIKREDİ

2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenler 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödenir.

İŞ BANKASI

1 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.

ING

3 yıllık aylık taşımama taahhüdü ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL’ye kadar olanlar 4.650 TL, bin 500 TL 2 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL’nin üzeri aylık alanlar 7 bin TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca, bankaya yönlendirilen her emekli için, kişi başına 250 lira olmak üzere, 5 kişiye kadar toplam bin 250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8 bin 250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevme (gün esası) göre geri alınıyor.

Kampanya 31 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alanlar için geçerlidir.

GARANTİ BANKASI

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 6.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon ödemesinden, 3-30 Eylül 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl Garanti BBVA'dan almayı taahhüt edenler faydalanabilecektir.

KUVEYT TÜRK

Maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

Ortak ATM'lerden 2 kez ücretsiz para çekimi (limiti 2.000 TL), dijital kanallardan ücretsiz EFT ve havale, aidatsız kart imkanı sunuyor, mevduat hesaplarından hesap işlem ücreti almıyor.

DENİZBANK

Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500-2.500 TL

arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor.

Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor.



QNB FİNANSBANK

Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,

Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,

2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank’a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.

HALKBANK



1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

ZİRAAT BANKASI



1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor.



3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

AKBANK



0-1499 TL maaş alanlar: 4.650 TL promosyon

1.500 TL – 2.499TL maaş alanlar: 5.800 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 7.000 TL promosyon

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca biri elektrik faturası olmak üzere en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 8.000 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

Promosyona ek olarak emekli tanıdıklarını TEB'e davet eden müşteriler, emekli maaşını TEB'e taşıyan her yakını için 250 TL, toplamda 500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor. Kampanya 01.09.2022 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsıyor.

Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, öncelikli çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

MAAŞ NASIL TAŞINIYOR?

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın banka şubesine giderek ya da bankanın internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.

EGM'den flaş maaş promosyonu açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak Emniyet Genel Müdürlüğü’nden polislere ödenecek maaş promosyonlarıyla ilgili basın açıklaması geldi. EGM aylık ödenecek miktarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarılarak yüzde 188 artış sağlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada promosyon protokolü hakkında dezenformasyona neden olduğunu belirten CHP’li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Banka promosyonuna enflasyon ayarı! KDK harekete geçti, tek seferde ödenmesi gündemde Son günlerde artan asgari ücret ve emekli maaşları ile birlikte ekonomi gündeminin en önemli konularından birisi banka maaş promosyonları oluyor. Bankalar adeta birbiri ile yarışırken, Kamu Denetçiliği Kurumu 'promosyonlarda enflasyondaki artışın göz önüne alınması ve buna bağlı olarak artış yapılması' yönündeki talepleri inceleme altına aldı. Hesaplama sonrası çıkacak olan enflasyon farkının çalışanlara tek seferde ödenmesi gündemde.

41 bin lira aşıldı! Promosyon yarışı büyüyor Bankalar, Eskişehir'deki üniversitelerin personel maaş promosyonu için adeta yarıştı. İhalelerin sona ermesi ile Anadolu Üniversitesi için belirlenen 41 bin 500 TL'lik promosyon, Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

Talimat verildi, hazırlıklar başladı! Emekliye promosyon desteği Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası, bankalar müşterileri kendileriyle çalışmaya ikna edebilmek adına promosyona yönelik adeta bir yarış başlattı. Söz konusu yarışta fiyat skalası her geçen gün biraz daha artarken, kamu bankaları da yarışa dahil oldu.