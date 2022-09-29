Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro bekleyen sözleşmeli personelle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşmeli personeller için kritik sürecin başladığını duyuran Bilgin, yeni bir düzenlemenin hayata geçilereceğini aktardı. Bakan Bilgin "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, sadece zamanını bekleyeceğiz" dedi..

Çalışma Bakanı Bilgin'in bahsettiği bu düzenlemenin ayrıntıları belli olmaya başladı. Ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi ve onaylanması beklenen taslak, 516 bin sözleşmeli personeli ilgilendiriyor.

Düzenlemeye, sendikaların talepleri de eklenecek. Değerlendirme sonrasında Meclis'e gelecek. Memur-Sen tarafından iletilen taleplerin başında, süreli süresiz fark etmeden bütün sözleşmeli personellerin kadroya alınması bulunuyor. Bunun dışında iletilen istekler ise şunlar:

- Sözleşmeli personel mevzuatında değişim,

- Sosyal güvenceye tabi olma ayrımının kalkması,

- Yer değişikliğine dair eşitsizliğin kaldırılması,

- Görevde yükselme ile unvan değişikliği hakları önünde ki engellerin kaldırılması,

- Tayin, terfi, nakil, izin hakları ile disiplin cezalarının kadro memurlarıyla aynı olması,

- Eşit iş, eşit süre,

- Gelir vergisindeki adaletsizliğin düzeltilmesi,

- Kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasını kaldırmak,

- 4/C'den 4/B'ye geçmiş olan sözleşmeli çalışanlara uygulanan resen emeklilik uygulamasına son verilmesi.

Merakla bekleniyor! Sözleşmeliye kadro öğretmenler için var mı? Ücretli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli çalışanlar kamuda kadroya geçerek memur haklarından faydalanmak istiyor. Kamuda kadroya geçilmesi durumunda, maaşlar artacak ve yan haklar çoğalacak. Çalışanlar birçok ikramiyeden de faydalanabilecek. MEB’e bağlı kurumlarda çalışan ücretli öğretmenlerin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Taşeron sözleşmeli belediye işçilerine kadro var mı? 4/D’li temizlikçi, aşçı, güvenlik sözleşmeliye kadro geldi mi? Kamuda çalışan sözleşmeli ve taşeron işçilerin durumu için düzenlemeler hayata geçiyor. 90 bin taşeron işçinin yanı sıra yaklaşık 600 bin sözleşmeli işçi farklı hizmet kollarında işlerini sürdürüyor. Belediyelerde de binlerce işçi çalışıyor. Peki; taşeron ve sözleşmeli belediye işçilerine kadro var mı? Belediye işçilerine sözleşmeliye kadro geldi mi? İşte; kamuda 4/D'li çalışanların hakları için son açıklamalar!

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