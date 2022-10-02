Türkiye Gazetesi

Ucuz yollu alışveriş için kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde Ekim ayı indirimleri belli oldu. 1-15 Ekim tarihleri arasını kapsayacak indirimlerde; yağ, süt, peynir, tavuk, et gibi temel ihtiyaç malzemeleri indirimli satılacak. 81 ilde kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirimli ve sağlıklı ürünleri satın almak mümkün.

TARIM KREDİ KOOPERATİF İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (EKİM 2022)

AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı 850 gr. – 69,90 TL

Ankara Armut, Elma Golden Starking Kg – 9,90 TL

Porçöz Yağ Çözücü 1 lt. – 14,90 TL

Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 lt. – 14,90 TL

Torku Süzme Peynir 850 gr. – 48,90 TL

ESK Gövde Tavuk Kg – 31 TL

ESK Tavuk Sarma Kg – 42,25 TL

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gr. – 18,25 TL

TK Fermente Dana Kangal Sucuk – 139,90 TL

TMO Kırmızı Mercimek 1 Kg – 18,50 TL

TK Anadolu Un 1 Kg – 9,90 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 L – 135 TL

Torku Yağlı Süt 1 L – 14,50 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 L – 13,50 TL

TK Toz Şeker 2 KG – 34 TL

TMO Pirinç 2 KG – 27,50 TL

TK Tiryaki Siyah Çay 1000 gr. – 59,90 TL

TKK Dondurulmuş Bohça Mantı 400 gr. – 17,90 TL

Işıl Tuz 750 gr. – 2,75 TL



Tarım Kredi duyurdu: Takipte borcu olan ortakların yapılandırma süresi uzadı Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerince (Tarım Kredi), 31 Aralık 2020'de takipte borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle sağlanan yapılandırmanın süresi 31 Aralık 2022'ye ertelendi.

Tarım Kredi marketlerinde indirimli yeni fiyatlar: Ayçiçek yağı, yumurta, süt, şeker... Tek tek açıklandı Tarım Kredi marketleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası birçok temel ihtiyaç ürününde indirime gitti. İndirim sonrası vatandaşların cebi bir nebze rahatlarken, "Tarım Kredi indirimli ürünler, Tarım Kredi marketleri indirimli ürünler kataloğu" gibi konular son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ayçiçek yağı, yumurta, süt ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler sonrası fiyatlar diğer marketlerle karşılaştırılıyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimli fiyatlar ve Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu sizlerle...