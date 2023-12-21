ABD ekonomisi 3. çeyrekte beklentiyi karşılamadı! Altın fiyatlarında volatilite arttı

21 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:39

Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla yön bulurken, küresel piyasaların merakla beklediği ABD üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdü. Kritik verinin ardından altın fiyatlarında volatilite yükseldi.

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİNİN ALTINDA BÜYÜDÜ

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5,2 büyüdüğü kaydedilmişti.

Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ABD ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti. ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ve ikinci çeyreğinde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI SON 2 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKIN

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 205 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ve 2 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden işsizlik maaşı başvurularının 214 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı bir önceki haftaya kıyasla 1500 azalarak 212 bine geriledi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Aralık ile biten haftada 1000 kişi azalarak 1 milyon 865 bine indi.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

Kritik verinin ardından altın fiyatlarında dalgalanma arttı. 2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, Fed faiz kararı öncesinde sert düşmüştü. 150 dolar birden eriyerek 1977 dolara kadar geri çekilen spot altın, faiz kararının ardından 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi.

Bugün yüzde 0,27 yükselişle 2035,31 dolardan güne başlayan Ons altın, kritik verinin hemen ardından 2046 dolara kadar yükseldi. Daha sonra ons altın hızla 2040 doların altına yeniden sarktı.