Gram altın için yeni yılda görülmemiş rakam! İslam Memiş 'kafanıza yazın' diyerek açıkladı, iki kez düşünün!

21 Aralık 2023 11:57 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 15:46

Kasım ayında piyasaları şaşırtan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıkladı. Altın ve dolar başta olmak üzere piyasalar Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararına odaklandı. Gram altın ve gümüş başta olmak üzere emtia fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, piyasanın nasıl şekilleneceğini merak etmeye devam ediyor. Yatırımcıların aklındaki sorulara net cevaplar veren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için dikkat çeken analizde bulundu. Uzman isim 'kafanıza kazıyın' diyerek rekor seviyeyi açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde kişisel Youtube hesabında "Altın, gümüş, döviz, BES, makas aralığı, TCMB" başlıklı bir video yayımladı. Altın ve döviz fiyatlarına yönelik tahminleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar ve altın piyasasının nasıl tepki vereceğini açıkladı.

ALTIN İLE BORÇLANACAKLAR İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN!

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altın fiyatında oluşacak tabloyu özetledi. Özellikle dolar ve altın ile borçlanacakları uyaran uzman isim ilk kez rekor rakamı telafuz etti.

Ons altında kısa süreli geri çekilmeler olabileceğini belirten İslam Memiş, yukarıda 2040 - 2060 belki 2070 dolar aşağıda ise 1995 dolar seviyelerinin kritik olduğunu söyledi. Altın fiyatlarında sakin bir yıl sonu kapanışı olacağını belirten İslam Memiş, "Ons altın dar bant aralığında hareket ediyor. 2020 dolar güçlü destek seviyesine dikkat edilmeli. Bu kırılırsa aşağıda 1995 dolar var" dedi.

GRAM ALTINDA GÖRÜLMEMİŞ RAKAM!

Gram altının hem ons hem de dolar kurundan destek bulduğunu belirten İslam Memiş, "2024 yılındaki hedeflerimiz malum, her düşüş bir alım fırsatı. 2000 dolar altındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan almak lazım. Elinde altın bulunduranlar satış için acele etmeyin yeni rekorlar, yeni zirveler yolda. Borçlanacaklarda da kafasında önce 2700 lira sonra 3000 lira seviyesini yazsın gram altın için. Böyle bir maliyetim olacak diye hesabını yapsın." ifadelerini kullandı.

ELİNDE TUTAN SABIRLA BEKLESİN

Finans analisti İslam Memiş, gram altının yanı sıra gümüş yatırımcısının aklındaki sorulara da cevap verdi. İslam Memiş, "Ons gümüş pozitif ayrıştı. 24.32 dolarda. Yüzde 1 değer artışı ile günü tamamladı. Yukarıda 26 direnci var. Gram gümüş 22.75 lira. Ons gümüşten destek alıyor. Burada yine 24 ve 26 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. 2024'te 30 dolar ons gümüş, 30 lira gram gümüş bekliyoruz. Elinde gümüş bulunduran satmamalı, sabırla beklemeli." ifadeleri kullandı.

DOLAR 2024 YILINDA KAÇ TL'YE ÇIKACAK

İslam Memiş, dolar kuru için şu tahmini yaptı:

"Dolar TL kuru 29 lira üzerine yerleşti. 29.60 - 29.70 lirayı hedef alan bir trend var karşımızda. Euro dolar paritesindeki yatay seyir devam ediyor. Bir puanlık düşüş ihtimali var. 1.09 altındaki rakamlara dikkat edelim. Burada bir fırsat oluşabilir. Bizim hedefimiz 1.12 - 1.15. Burada beklemeye devam ediyoruz. 2024 yılı için döviz olarak da borçlanmamalı. 30 liradan yıla başlarız, 45'li seviyeler karşımızda olabilir."