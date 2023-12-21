Dolar, altın ve Borsa için kritik saat! Merkez Bankası'ndan yıl sonu faiz kararı: Tamam mı devam mı? İşte son tahminler...

21 Aralık 2023 09:14 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:30

Kasım ayında piyasaları şaşırtan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıklıyor. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında toplanacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayına ilişkin 1 haftalık repo faizini açıklayacak. Kasım ayında piyasaları şaşırtan Merkez Bankası'nın atacağı adım piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentileri neler? Kritik faiz kararı öncesinde dolar ve altın ne kadar? Faiz kararı sonrasında dolar ve altın yükselir mi yoksa düşer mi? İşte ayrıntılar...

KASIM AYINDA PİYASALAR TERS KÖŞE OLDU

Ağustos ayında mega faiz kararıyla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, Kasım ayında da benzer bir karara imza attı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında 6. kez toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa gitti. Haziran ayından bu yana toplamda 31.5 puan artışa giderek ve politika faizi yüzde 40'a yükselmiş oldu. Merkez Bankası PPK toplantısı 21 Aralık 2023 tarihinde yani bugün saat 14.00'da Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yeniden toplanarak yılın son faiz kararına imza atacak.

ERKAN'DAN FAİZ İÇİN NET MESAJ

Merkez Bankası Kasım ayı PPK metninde “Parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır.” açıklamasıyla faizde zirve seviyesinin yaklaştığı yönünde sinyal vermişti. TCMB Başkanı Erkan daha sonra yaptığı açıklama ile Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunmuş ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurgulamıştı. Erkan, Türk lirasına geçiş zamanının geldiğinin altını çizerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirtmişti.

DOLAR VE EURO İÇİN KRİTİK SAAT

Merkez Bankası faiz kararı, Türk Lirası'nın dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında değerini yeniden belirleyecek. Döviz kurlarında faiz kararı öncesinde tansiyon yükseldi. Kritik faiz kararı öncesinde dün dolar 29 TL'yi aştı, Euro ise ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti. Faiz kararının açıklanacağı günde ise dolar açılışta 29.1247 TL'den işlem görüyor. Euro ise 32 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla yönününün tekrar belli olması beklenen dolar için uzmanlar 29.80 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor.

GRAM ALTIN PUSUDA BEKLİYOR

Fed'in geçen hafta açıkladığı faiz kararının ardından Ons altın 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi. Gram altın da ons ve dolar kurunun etkisiyle, 1840 TL'den hızla 1900 TL'nin üzerine fırladı. Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde yeeni rekorlar için adeta pusuda bekleyen gram altın 1905.867 TL'den fiyatlanıyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Halka arzlar ile rekor seviyelere yükselen Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde düşüş ivmesini sürdürüyor. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,82 değer kaybederek 7.662,85 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.530 puanın destek, 7.700 ve 7.810 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu sölyüyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ NELER?

Piyasalar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Aralık ayında atacağı adımı merakla beklerken, dikkat çeken ipuçları gelmeye devam ediyor. Erkan, faiz artışının masada olduğunu belirtirken, piyasa katılımcıları anketine katılan ekonomistler yılın son faiz kararı için beklentilerini açıkladı.

Merkez Bankası Aralık ayı "Piyasa Katılımcıları Anketi" anketine katılan 71 ekonomist yıl sonu tahminlerini yükseltti. Ekonomistlerin tahminine göre TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,80 iken, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı yüzde 40 seviyesindeki politika faizinde 250 baz puan artış bekliyor. Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de öngörülüyor. On ekonomistlerin 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

Ankette 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceği de tahmin ediliyor. Ekonomistler 2024 sonu için politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 37.5 seviyesinde. Tahminler yüzde 35 ile yüzde 45 bandında yer alıyor.

AA FİNANS ANKETİ

Merkez Bankası faiz toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan 14 ekonomist, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

YABANCI EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR?

Yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artışında sona yaklaştığı yönünde hem fikir. Morgan Stanley ekonomistleri de faizin yüzde 42,5’e yükseltileceğini düşünüyor. Ocak ayında ise bir 250 baz puanlık daha artış öngörülüyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, gerekli sıkılaştırma düzeyine büyük ölçüde ulaşıldığını söyledi. Bu nedenle sıkılaşma hızında bir yavaşlama olacağını ve bugünkü toplantıda 250 baz puanlık artış yapılacağını düşündüğünü aktardı.

GOLDMAN SACHS İNDİRİM İÇİN TARİH VERDİ

Goldman Sachs, 250 bp daha artışla politika faizini yüzde 42.50'ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı. Bankanın açıklamasında "Komite'nin politika faizini aralıktaki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42.50'de tamamlayacağını bekliyoruz" denildi.

Goldman Sachs yayımladığı 2024 görünüm raporunda TCMB'nin 2024'ün 3. çeyreğinde faiz indirimlerinin başlayacağı, yıl sonunda faizin yüzde 40'tan yüzde 25'e gerileyeceği yönünde tahminde bulunmuştu.