Altın yatırımcısı için kaçırılmayacak fırsat! İslam Memiş, dolar çarpanıyla gelecek yeni rekoru müjdeledi

16 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 11:39

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların bu hafta odak noktasındaki Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasıyla altın fiyatları adeta coştu. Yeniden yükselişe geçen emtia fiyatları içn altın ve döviz fiyatlarına yönelik tahminleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği Finans Analist'i İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın borcu olanlar için kaçırılmayacak fırsatı açıklayan uzman isim, tarih vererek "Herkes planını ona göre yapsın" dedi.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA SERT DÜŞTÜ

2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düşmüştü. Fed kararı öncesinde 150 dolar birden eriyerek 1977 dolara kadar geri çekilen spot altın, faiz kararının ardından 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi. Ons altın haftanın son işlem gününde sert düşüş gösterdi. 2015 dolara kadar geri çekilen Ons altın günü 2018.24 dolardan kapattı.

Geçen haftayı yüzde 2.54 kayıpla kapatan Ons altın yeni haftayı yüzde 0.77 kazançla kapattı.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİĞİN ALTINDA

1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, Fed faiz kararı sonrasında ekranda 1910.319 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın haftanın son işlem gününde Ons altındaki geri çekilmeyle 1900 TL'nin altına yeniden sarktı. Gün içinde en düşük 1877.562 TL'yi gören altının gramı haftayı 0.75 değişimle 1880.546 TL'den kapattı.

Ekranın aksine Kapalı Çarşı piyasasında 1.980,11 TL'ye kadar yükselerek 2000 TL eşiğini yeniden zorlamaya başlayan gram altın 1.961,76 TL seviyesine geri çekildi.

ALTIN YILI NASIL KAPATACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed sonrası piyasaları değerlendirdi. Altının yılı nasıl tamamlayacağını açıklayan uzman isim, altın borcu olanları uyardı. İslam Memiş,

"O beklediğimiz yükselişler gerçekleşiyor. Muhtemelen gram altın tarafında yılı 1.950-2.000 lira aralığında tamamlarız. Ons altın tarafında ise karşımızda 2.000 dolar seviyesinin üzerinde yerleşen bir fiyatlama var.

ALTIN BORCU OLANLAR İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

"Altın yatırımcısı, altın borcu olan, düğün yapacak altın yatırımını düşünen yatırımcısı da 2 .000 TL seviyesinin altındaki seviyelerde bir alım fırsatı yakalamaya devam ediyor.

DOLAR VE ONS ÇARPANIYLA YENİ REKORLAR YOLDA

Ocak ayı itibariyle gram altın tarafında 2.000 TL seviyesine yerleşen, 2024 yılı içerisinde 2.500 – 2.700 tl seviyesine kadar yükseliş trendini devam ettirecek bir gram altın var karşımızda. Ona göre herkesin planını yapması lazım. Dolar ile onsun çarpanı gram altının yeni rekorlarına neden olur.