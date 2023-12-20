Merkez Bankası için faiz tahmini! Yabancı uzmanlar açıkladı, faiz artışı olacak mı?

20 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 12:17

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yatırımcıların odağına yerleşti. Bankanın politika faizini artırıp artırmayacağı belirsizliğini korurken, son toplantıda verilen ekonomik sinyallerin, beklentilerin üzerinde etkili olduğu görülüyor. TCMB'nin beklenen faiz kararına ilişkin tahminlerde bulunan iki yabancı kuruluş, sıkılaşma döngüsünün sona yaklaşmış olabileceğini iddia etti.

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ARTIŞI YAVAŞLAYACAK"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, Merkez Bankası'nın son toplantıda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını belirtti. Drimal, TCMB'nin son artışın ardından dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti. Bu, politika faizinin 250 baz puanlık artışla yüzde 42,50'ye çıkarılmasını beklediği anlamına geliyor.

TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artışla yüzde 45'e yükseltebileceğini belirten Drimal, enflasyona ilişkin tahminlerine geçti. Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.

"ENFLASYON YÜZDE 39'A DÜŞEBİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından oranların yeterince yükseldiği yönünde bir açıklama gelebileceğini öne sürdü. Nominal anlamda TL'de oldukça cazip bir arakazanç fırsatı olduğunu kaydeden Matys, reel anlamda bakıldığında TL'nin arakazanç yatırımcıları için henüz yeteri kadar cazip olmadığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında nihayet zirveye ulaşıp düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlamasıyla aynı zamana denk gelebileceğini söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, yabancı uzmanlara benzer şekilde, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.