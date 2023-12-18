İstanbul, Ankara, İzmir... Merkez Bankası açıkladı, konut fiyatlarında artış hızı düştü

18 Aralık 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 15:56

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarında yükseliş hızı geriledi.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Merkez Bankası konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre konut fiyatlarındaki artış ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 1129,6 seviyesinde gerçekleşti. KFE'deki artış ekimde yıllık bazda yüzde 86,5 oldu. Bu rakam Eylül ayında yıllık artış yüzde 89,2 olarak kaydedilmişti. Konut fiyatlarında reel yükseliş ise yüzde 15,4 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ ANKARA'DA

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ekimde bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,9, 4,7 ve 3,3'lük artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 74,4, Ankara'da yüzde 101,5 ve İzmir'de 80,1 yükseldi.

Öte yandan TÜİK, Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri’ne göre Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 olmuştu.