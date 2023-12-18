Şimşek ve Erkan'dan yatırım için davet mektubu! Merkez Bankası 'Yatırımcı Günleri' başlıyor, tarih belli oldu

18 Aralık 2023 16:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:37

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği tarihten bu yana Körfez ülkeleri, Hindistan, ABD, İngiltere, Fas ve son olarak İspanya'da yabancı yatırımcılarla görüştü. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ında eşlik ettiği toplantılarda milyon dolarlık fon yöneticileri ile önemli temaslarda bulunuldu. Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan, bu kez "Yatırımcı Günleri" kapsamında uluslararası yatırımcılara Türkiye'deki fırsatları anlatmaya hazırlanıyor.

YATIRIMCILARA İLK DAVET MEKTUPLARI GİDİYOR

Merkez Bankası (TCMB), tarafından ilki New York'ta düzenlenecek "Yatırımcı Günleri" kapsamında yatırımcılara davet mektubu gönderilmeye başlandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla buluşacağı 11 Ocak'ta düzenlenecek toplantı için "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla davet mektubu iletildi.

ŞİMŞEK VE ERKAN TOPLANTIDA KONUŞACAK

Toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak. Erkan'ın sunumunun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Maliye Politikası ve Hazine'nin Finansman Görünümü" başlıklı konuşma yapacak.

JPMorgan'ın New York'taki merkezinde gerçekleştirilecek toplantıda enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumların yapılacak ve teknik sorulara cevap verilecek.

Toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, TCMB Başkanı Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.