Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor

Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4&#039;te başlıyor, öğlene kadar sürüyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hasat işlemi sabah saat 04.00'te başlıyor, öğle saatlerine kadar devam ediyor. Bazı ağaçlardan 400 kilo kadar ürün aldıklarını belirten bağ sahibi Adnan Abbas, bu bağı babasından devraldığını ve çocukluktan beri bu işi yaptıklarını söyledi. İşte toplanan ve pazarlara gönderilerek satışa sunulan hurmaların yolculuğuna dair detaylar...

Irak'ta sıcaklıklar arttı, hurma hasadı başladı Sabah saat 04.00'te başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden hasat işleminden sonra toplanan hurmalar, pazarlara gönderilerek satışa sunuluyor.

Ülkenin doğusundaki Diyala şehrinde hurma bağı bulunan Adnan Abbas, hurma bağını babasından devraldığını ve çocukluktan beri bu işi yaptıklarını ifade etti. Abbas, hurmanın olgunlaşma ve toplanma sürecini ise şöyle anlattı:

"Hurma mevsimi kış aylarından başlar. Kış ayında toprağı temizleriz ve palmiye işçiliğine başlarız. Palmiye ağaçlarını mart ayında ise aşılamaya başlarız. Haziran ayında hurma salkımını taşıyan dalı veya sapını aşağıya çekeriz. Bu dallar ağustos ayından itibaren koparılmaya veya toplanmaya hazır hale gelir."

Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor - 1. Resim

ONLARCA HURMA ÇEŞİDİ VAR

Irak'ta onlarca hurma çeşidi bulunduğunu kaydeden Abbas, bunların en önemlilerinin 

Abbas, hurma ile meşhur Diyala şehrinde 150 yıllık hurma ağaçlarının bulunduğunu söylerken; ülkede onlarca hurma çeşidi olduğunu ancak en önemlilerinin "Barhi", "Breym", "Cozi", "Coz es-Semave", "Hıyaret Hit", "Mektul" ve "Bilge" çeşitleri olduğunu söyledi.

Hasadına başlanan hurmada verimin geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu anlatan Abbas, bunun palmiyelere gösterilen bakım ve özen ile ilişkili olduğunu belirtti.

TÜRK HACI ADAYLARININ TERCİHİ 'MAKKAVİ'

Abbas, "Eskiden hacca giderken buradan geçen Türk hacı adayları 'Makkavi' çeşidi hurmayı seviyordu. Her yıl gelen hacı adayları özellikle bu hurma çeşidini arayıp alırdı" dedi.

Bazı ağaçlardan yaklaşık 400 kilo hurma alabildiklerini kaydeden Abbas, hurma fiyatlarının ise türüne göre değiştiğini söyledi.

Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor - 2. Resim

BİRÇOK FAKTÖR AĞAÇLARI KURUTUYOR

Hurma yetiştiren Iraklı çiftçi Rabah Tayir de, müşterilerinin daha çok kuzey şehirlerinden olduğunu, bazen Türk müşterilerin de gelip kendilerinden hurma satın aldıklarını belirtti.

Basra'da nehir suyunun tuzlu olduğuna dikkati çeken Basralı hurma palmiyesi bağı sahibi Cevad Kazım, sudaki tuz miktarının artması, toz fırtınaları ve hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması halinde hurma ağaçlarının kurumasına neden olabileceğini söyledi.

Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor - 3. Resim

HEDEF SAYIYI 30 MİLYONA ÇIKARMAK

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Huzayi, Irak'ta hurma palmiyesi ekiminde nitelikli bir sıçrama yaşandığını açıklayarak, ilk kez ileri doku kültürü tekniği kullanılarak lüks hurma türlerinin ekiminin yapıldığını belirtti.

Huzayi, bakanlığın önümüzdeki yıllarda palmiye ağaçlarının sayısını 30 milyona çıkarmayı hedeflediğini, mevcut sayının ise 22 milyonu aştığını ifade etti.

Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Tunç'tan CHP'nin 'kongre' isyanına sert tepki: Sizin delegeniz açtırdı davayı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ne gıda ne giyim! İşte ağustosun zam şampiyonu - EkonomiNe gıda ne giyim! İşte ağustosun zam şampiyonuFazla ekildi, tarla fiyatı dip yaptı! Sadece 70 kilometrede 30'a katlandı - EkonomiTarlada 30 kuruş, markette 11 lira! 70 kilometrelik fark...Eylül ayı kira zammı belli oldu! Tek tek hesapladık, işte kiraya göre fiyat artışları - EkonomiEylül ayı kira zammı belli oldu!Memur, emekli ve kira zamlarını etkileyecek! Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı... - EkonomiEnflasyon rakamları açıklandı...Motorine büyük zam! Litresi 2 liradan fazla artacak - EkonomiAkaryakıta büyük zam!Konut yatırımında Doğu ve Güneydoğu fark attı! İşte fiyatların en çok yükseldiği 10 şehir - Ekonomiİşte fiyatların en çok yükseldiği 10 şehir
Sonraki Haber Yükleniyor...