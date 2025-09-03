Ağaç tepelerinde zorlu hasat! Sabah 4'te başlıyor, öğlene kadar sürüyor

Ülkenin doğusundaki Diyala şehrinde hurma bağı bulunan Adnan Abbas, hurma bağını babasından devraldığını ve çocukluktan beri bu işi yaptıklarını ifade etti. Abbas, hurmanın olgunlaşma ve toplanma sürecini ise şöyle anlattı:

"Hurma mevsimi kış aylarından başlar. Kış ayında toprağı temizleriz ve palmiye işçiliğine başlarız. Palmiye ağaçlarını mart ayında ise aşılamaya başlarız. Haziran ayında hurma salkımını taşıyan dalı veya sapını aşağıya çekeriz. Bu dallar ağustos ayından itibaren koparılmaya veya toplanmaya hazır hale gelir."

ONLARCA HURMA ÇEŞİDİ VAR

Irak'ta onlarca hurma çeşidi bulunduğunu kaydeden Abbas, bunların en önemlilerinin

Abbas, hurma ile meşhur Diyala şehrinde 150 yıllık hurma ağaçlarının bulunduğunu söylerken; ülkede onlarca hurma çeşidi olduğunu ancak en önemlilerinin "Barhi", "Breym", "Cozi", "Coz es-Semave", "Hıyaret Hit", "Mektul" ve "Bilge" çeşitleri olduğunu söyledi.

Hasadına başlanan hurmada verimin geçen yıla kıyasla daha yüksek olduğunu anlatan Abbas, bunun palmiyelere gösterilen bakım ve özen ile ilişkili olduğunu belirtti.

TÜRK HACI ADAYLARININ TERCİHİ 'MAKKAVİ'

Abbas, "Eskiden hacca giderken buradan geçen Türk hacı adayları 'Makkavi' çeşidi hurmayı seviyordu. Her yıl gelen hacı adayları özellikle bu hurma çeşidini arayıp alırdı" dedi.

Bazı ağaçlardan yaklaşık 400 kilo hurma alabildiklerini kaydeden Abbas, hurma fiyatlarının ise türüne göre değiştiğini söyledi.

BİRÇOK FAKTÖR AĞAÇLARI KURUTUYOR

Hurma yetiştiren Iraklı çiftçi Rabah Tayir de, müşterilerinin daha çok kuzey şehirlerinden olduğunu, bazen Türk müşterilerin de gelip kendilerinden hurma satın aldıklarını belirtti.

Basra'da nehir suyunun tuzlu olduğuna dikkati çeken Basralı hurma palmiyesi bağı sahibi Cevad Kazım, sudaki tuz miktarının artması, toz fırtınaları ve hava sıcaklıklarının aşırı yüksek olması halinde hurma ağaçlarının kurumasına neden olabileceğini söyledi.

HEDEF SAYIYI 30 MİLYONA ÇIKARMAK

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Huzayi, Irak'ta hurma palmiyesi ekiminde nitelikli bir sıçrama yaşandığını açıklayarak, ilk kez ileri doku kültürü tekniği kullanılarak lüks hurma türlerinin ekiminin yapıldığını belirtti.

Huzayi, bakanlığın önümüzdeki yıllarda palmiye ağaçlarının sayısını 30 milyona çıkarmayı hedeflediğini, mevcut sayının ise 22 milyonu aştığını ifade etti.