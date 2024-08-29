Ailelere okul öncesi müjdeli haber! Bankalar milyonlar için kesenin ağzını açtı

Bankalar yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kesenin ağzını açtı. Öğrencilerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek olan bankalar, 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânı sunuyor. Aynı şekilde dileyen nakit avans desteğinden de yararlanabiliyor

Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Ancak eğitim ve kırtasiye masrafları aileleri kara kara düşündürüyor. Son yıllarda hızla artan enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, eğitim sektöründeki maliyetleri de artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 oranında artış gösterirken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,50 ile eğitim oldu. Bankalar bu dönemde sıfır faizli kredilerle ailelerin eğitim ve kırtasiye masraflarına destek oluyor. HangiKredi’nin derlediği verilere göre tüketiciler, bankaların 6 ay vadeli 25 bin liraya sıfır faizli kredi imkânından yararlanabiliyor. İşte o kampanyalar:

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- QNB Finansbank ve Akbank 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL’ye varan finans desteği sunuyor.

- Türkiye İş Bankası 3 ay vadeli 25.000 TL, DenizBank ise 6 ay vadeli 10.000, 3 ay vadeli 15.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL nakit avans imkânı sunuyor.

- Tüketiciler ayrıca Garanti BBVA’nın 6 ay vadeli 20.000 ve Enpara’nın 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredilerinden faydalanabiliyor.

- Bankalar, okul ödemeleri yükünü hafifletmek için tüketicilere kredi kartı harcamalarında çeşitli avantajlar sunuyor. Türkiye İş Bankası, Enpara, Garanti BBVA, Denizbank, TEB veya Halkbank kredi kartlarına başvuraran tüketiciler, peşin eğitim ödemelerinde 6 aya varan faizsiz taksit fırsatlarından da yararlanabilecek. Mevcut taksitlere ek 5 taksit imkânı veren bankalar ise Ziraat, Vakıfbank ve Kuveyt Türk olarak sıralanıyor.