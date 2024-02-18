Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Akaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü

    Akaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıt istasyonları &quot;Vatandaş ödesin&quot; demişti! Bakan Bolat&#039;tan &#039;komisyon&#039; müjdesi, düşürüldü
    Bakan Bolat, Akaryakıt, Akaryakıt İstasyonları, Komisyon, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıt istasyonları, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları, kartlı ödemede yüzde 3,36'lık komisyon tutarının vatandaşa yansıtılması için BDDK'ya çağrıda bulunmuştu. Her 100 TL için 3,3 TL bankaya para ödediklerini belirten akaryakıtçılar için harekete geçen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 kamu bankasında komisyon ücretinin istasyonlar için yüzde 2.25’e düşürüldüğünü duyurdu.

    Akaryakıt istasyonları isyan bayrağını çekti. Yüksek komisyon ücretlerine karşı harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yüzde 3,36 olarak uygulanan banka komisyon ücretinin vatandaşa yansıtılması için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) çağrıda bulundu. Aktaş, nakit akaryakıt ödemelerinde ise indirim yapılabileceğini, böylece hem vatandaş hem de istasyon için bir kazan-kazan durumunun ortaya çıkacağını söyledi.

    Banka komisyon ücretleriyle ilgili dün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "3 kamu bankası, banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2,39’a, akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler" dedi.

    Akaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü

    AKARYAKIT İSTASYONLARINA KOMİSYON DESTEĞİ

    5 Ocak tarihinde Bankalar Birliği ile bir toplantı yaptıklarını belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

    "Banka kartlarındaki komisyon oranları 5 Ocak’ta Bankalar Birliği ile toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2,39’a düşürdüler. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarındaki post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınların kurduğu kooperatiflere de ciddi oranda destek veriyoruz."

    Akaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü

    ESNAFA 100 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

    Bakanlık olarak Antalya’da esnaf ve ihracat desteği anlamında destek verdiklerini aktaran Bolat, "Hükümetimiz 20 yılda Antalya’ya ulaşım alanında 93 milyarlık yatırım yaptı. Bugün Antalyalı esnaflarımızla toplantı yaptık. Onlara hükümetimizin Halk Bankası üzerinden sübvansiyonlu kredisi 100 milyon ilave finansman müjdesi verdik. Yüzde 25,5’luk bir maliyetle alacaklar, pazartesi günü bu rakam gönderilmiş olacak. Birkaç hafta önce 50 milyon daha gönderilmişti böylelikle 150 milyona çıkacak. Sel felaketinde yara alan iş yerleri açısından bu çok önemli" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bitcoin yatırımına teminat geliyor! Kripto paralar bankalarda saklanacak - EkonomiBitcoin yatırımına teminat geliyorBakan’dan atama müjdesi! Kamuya 2 bin 392 memur alınacak - EkonomiBakan’dan atama müjdesiCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "IMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk" - Ekonomi"17. büyük ekonomi olduk"Tarım Kredi’de dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı, sıvı sabun, mutfak bezi… Yetişen torbası dolu dolu çıkacak, işte indirimli tam liste - EkonomiTarım Kredi’de dev indirim başladı! Tuvalet kağıdı, sıvı sabun, mutfak bezi… Yetişen torbası dolu dolu çıkacak, işte indirimli tam listeÜnlü ekonomistten ürküten dolar tahmini! Seçim sonrasını işaret edip oran verdi - EkonomiÜnlü ekonomistten ürküten dolar tahmini! Seçim sonrasını işaret edip oran verdiBakan Göktaş: Pazartesi günü 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz - EkonomiKamuya engelli personel alınacak! Bakan sayı verdiTürkiye’nin 45 yıllık dev yapı marketi iflas bayrağını çekti! Mahkeme 3 ay süre verdi, konkordato ilan ettiler - EkonomiTürkiye’nin 45 yıllık dev yapı marketi iflas bayrağını çekti! Mahkeme 3 ay süre verdi, konkordato ilan ettilerTamı tamına 295 milyon lira! Bakan müjdeyi verdi, paralar hesaplarda  - EkonomiTamı tamına 295 milyon lira! Bakan müjdeyi verdi, paralar hesaplarda Bu hafta dolar ve borsa kazandırdı, altın kaybettirdi - Ekonomiİşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracıEYT’den emekli olacaklar dikkat! Bu tarihe kadar dilekçe veremeyen emekli ikramiyesi alamayacak - EkonomiEYT’den emekli olacaklar dikkat! Bu tarihe kadar dilekçe veremeyen emekli ikramiyesi alamayacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...