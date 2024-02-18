Akaryakıt istasyonları "Vatandaş ödesin" demişti! Bakan Bolat'tan 'komisyon' müjdesi, düşürüldü

Akaryakıt istasyonları, bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranlarına isyan eden akaryakıt istasyonları, kartlı ödemede yüzde 3,36'lık komisyon tutarının vatandaşa yansıtılması için BDDK'ya çağrıda bulunmuştu. Her 100 TL için 3,3 TL bankaya para ödediklerini belirten akaryakıtçılar için harekete geçen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 3 kamu bankasında komisyon ücretinin istasyonlar için yüzde 2.25’e düşürüldüğünü duyurdu.

Akaryakıt istasyonları isyan bayrağını çekti. Yüksek komisyon ücretlerine karşı harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, yüzde 3,36 olarak uygulanan banka komisyon ücretinin vatandaşa yansıtılması için Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) çağrıda bulundu. Aktaş, nakit akaryakıt ödemelerinde ise indirim yapılabileceğini, böylece hem vatandaş hem de istasyon için bir kazan-kazan durumunun ortaya çıkacağını söyledi.

Banka komisyon ücretleriyle ilgili dün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "3 kamu bankası, banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2,39’a, akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler" dedi.

AKARYAKIT İSTASYONLARINA KOMİSYON DESTEĞİ

5 Ocak tarihinde Bankalar Birliği ile bir toplantı yaptıklarını belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Banka kartlarındaki komisyon oranları 5 Ocak’ta Bankalar Birliği ile toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Bolat, "Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyonun oranını yüzde 2,39’a düşürdüler. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarındaki post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınların kurduğu kooperatiflere de ciddi oranda destek veriyoruz."

ESNAFA 100 MİLYAR LİRA FİNANSMAN

Bakanlık olarak Antalya’da esnaf ve ihracat desteği anlamında destek verdiklerini aktaran Bolat, "Hükümetimiz 20 yılda Antalya’ya ulaşım alanında 93 milyarlık yatırım yaptı. Bugün Antalyalı esnaflarımızla toplantı yaptık. Onlara hükümetimizin Halk Bankası üzerinden sübvansiyonlu kredisi 100 milyon ilave finansman müjdesi verdik. Yüzde 25,5’luk bir maliyetle alacaklar, pazartesi günü bu rakam gönderilmiş olacak. Birkaç hafta önce 50 milyon daha gönderilmişti böylelikle 150 milyona çıkacak. Sel felaketinde yara alan iş yerleri açısından bu çok önemli" dedi.