Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

Akaryakıt istasyonları, bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan bayrağını çekti. İstasyonlar, kartlı ödemede yüzde 3,3'lük komisyon tutarının vatandaşa yansıtılması için BDDK'ya teklifte bulundu. Teklif kabul edilirse, nakit ödemelerde indirim, kartlı ödemelerde ise zam gündeme gelecek.

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde vergi düzenlemeleri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle çok sayıda zam geldi. Şimdiyse bu zamlara bir yenisinin daha gelme riski bulunuyor. Akaryakıt istasyonları, bankaların uyguladığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle BDDK'ya teklif verdi. Teklif kabul edilirse, kartlı ödemelerde istasyonlara uygulanan yüzde 3,3'lük komisyon ücreti vatandaşa yansıtılacak.

EPGİS BAŞKANI AKTAŞ'TAN BDDK'YA ÇAĞRI

Yüksek komisyon ücretlerine karşı harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) çağrıda bulundu.

Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyledi. Kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek bankanın komisyon ücretinin vatandaş tarafından karşılanmasını talep edebileceklerini belirten Aktaş, bu yönde BDDK'nın düzenleme yapmasını istedi.

BANKA HER 100 TL İÇİN 3,36 TL ALIYOR

Bankalar kredi kartı ile yapılan alımlarda istasyonlara ertesi gün hakkedişlerini vermek için yüzde 3,36 oranında komisyon uyguluyor. Ancak komisyonu, parayı 40 güne varan bir süre için bankada tutmaları karşılığında almıyorlar. İstasyonlar ise büyük çoğunlukla ödemelerini aksatmamak için ertesi gün tercihli yüzde 3,36 komisyonla bankadan paralarını çekiyor.

"BDDK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPSIN"

Komisyon tutarlarına karşı BDDK’ya bir teklif sunan EPGİS Başkanı Aktaş, “Akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranları yüzde 3’ler seviyesinde. İstasyonlarda alımların yüzde 90’ının kredi kartı ile yapıldığını düşündüğümüzde bu durum istasyonları olumsuz etkiliyor.

Bizim önerimiz BDDK ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapsın. Kredi kartı ödemelerinde bizde taksi ya da benzeri hizmet sektörlerinde olduğu gibi ‘hizmet bedeli fişi’ keselim, bankanın bize yansıttığı komisyonu vatandaş ödesin, biz de nakit ödemelerde vatandaştan komisyon tutarını almayalım” dedi.

"İSTASYONLAR VE VATANDAŞ İÇİN KAZAN-KAZAN OLACAK"

Nakit ödemede de zaten fatura düzenledikleri için devletin vergi kaybı olmayacağını kaydeden Aktaş, “Kredi kartı ile ‘hizmet bedeli faturası’ kestiğimizde ayrıca buna KDV ekleneceğinden Hazine'nin bu miktar üzerinden ek vergi geliri de oluşacaktır. Ayrıca vatandaş bu şekilde ortalama nakit 2 bin 500 TL’ye doldurduğu bir depoda 2 litre benzinin parasını ödemeyecek. Bu durum istasyonlar ve vatandaş için tam bir kazan-kazan yöntemi olacak” dedi.

"BDDK TAKSİYE VERDİĞİ HAKKI BİZE DE VERSİN"

İstasyonların bu modele geçmesinin önünde kanuni bir engel olmadığını söyleyen Aktaş, "Ama biz devletine bağlı, sektörler içerisinde düzenlemelere uyan ve de uymaya devam edecek yegane sektör olduğumuzdan bu doğal ticari hakkı kendi başımıza kullanmayıp BDDK’nın düzenleme yapmasını talep ediyoruz. BDDK’nın ilgili yönetmeliği taksi ya da diğer sektörlere verdiği hak doğrultusunda güncellemesini istiyoruz. Böylece bayi karlılığı içerisinde yer alan ve bel büken bu komisyon konusu da tamamen kapanmış olacak” diye konuştu.

1000 TL'LİK AKARYAKITTAN 14,7 TL BAYİYE KALIYOR

Aktaş, bankaların hiçbir iş yapmadan kendilerine ortak olduklarına dikkat çekerek, “İstanbul merkezi baz aldığımızda bayiye ve dağıtıcıya nakliye ve KDV dahil kalan brüt oran yüzde 9,67’dir. Dağıtıcılarla en adil dağılım olan yüzde 50-50 paylaşımda bayiye 4,83 brüt oran kalmaktadır. Bunun yüzde 3,36’sını bankaya komisyon olarak verdiğimizde elimizde tüm işletmemizi, giderlerimizi ve de hayatımızı idame ettirmemiz için yüzde 1,47 kalmaktadır. Yani 1000 TL’lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bununla deniyor ki; rafineriden nakliyeni yap, maaşlarını, SGK’larını, genel giderlerini öde ve de yaşa. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi” diye konuştu.