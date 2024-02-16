Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor
    Akaryakıt, Akaryakıt Fiyatları, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıt istasyonları, bankaların yüksek komisyon oranlarına isyan bayrağını çekti. İstasyonlar, kartlı ödemede yüzde 3,3'lük komisyon tutarının vatandaşa yansıtılması için BDDK'ya teklifte bulundu. Teklif kabul edilirse, nakit ödemelerde indirim, kartlı ödemelerde ise zam gündeme gelecek.

    Akaryakıt fiyatlarına son dönemde vergi düzenlemeleri, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle çok sayıda zam geldi. Şimdiyse bu zamlara bir yenisinin daha gelme riski bulunuyor. Akaryakıt istasyonları, bankaların uyguladığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle BDDK'ya teklif verdi. Teklif kabul edilirse, kartlı ödemelerde istasyonlara uygulanan yüzde 3,3'lük komisyon ücreti vatandaşa yansıtılacak.

    EPGİS BAŞKANI AKTAŞ'TAN BDDK'YA ÇAĞRI

    Yüksek komisyon ücretlerine karşı harekete geçen Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) çağrıda bulundu.

    Aktaş, nakit ödemelerde var olan pano satış fiyatına “hizmet bedeli” olarak eklenecek yüzde 3’lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini söyledi. Kartlı ödemelerde ise “hizmet bedeli fişi” keserek bankanın komisyon ücretinin vatandaş tarafından karşılanmasını talep edebileceklerini belirten Aktaş, bu yönde BDDK'nın düzenleme yapmasını istedi.

    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

    BANKA HER 100 TL İÇİN 3,36 TL ALIYOR

    Bankalar kredi kartı ile yapılan alımlarda istasyonlara ertesi gün hakkedişlerini vermek için yüzde 3,36 oranında komisyon uyguluyor. Ancak komisyonu, parayı 40 güne varan bir süre için bankada tutmaları karşılığında almıyorlar. İstasyonlar ise büyük çoğunlukla ödemelerini aksatmamak için ertesi gün tercihli yüzde 3,36 komisyonla bankadan paralarını çekiyor.

    "BDDK YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPSIN"

    Komisyon tutarlarına karşı BDDK’ya bir teklif sunan EPGİS Başkanı Aktaş, “Akaryakıt alımlarında banka kredi kartı komisyon oranları yüzde 3’ler seviyesinde. İstasyonlarda alımların yüzde 90’ının kredi kartı ile yapıldığını düşündüğümüzde bu durum istasyonları olumsuz etkiliyor.

    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

    Bizim önerimiz BDDK ilgili yönetmeliğinde değişiklik yapsın. Kredi kartı ödemelerinde bizde taksi ya da benzeri hizmet sektörlerinde olduğu gibi ‘hizmet bedeli fişi’ keselim, bankanın bize yansıttığı komisyonu vatandaş ödesin, biz de nakit ödemelerde vatandaştan komisyon tutarını almayalım” dedi.

    "İSTASYONLAR VE VATANDAŞ İÇİN KAZAN-KAZAN OLACAK"

    Nakit ödemede de zaten fatura düzenledikleri için devletin vergi kaybı olmayacağını kaydeden Aktaş, “Kredi kartı ile ‘hizmet bedeli faturası’ kestiğimizde ayrıca buna KDV ekleneceğinden Hazine'nin bu miktar üzerinden ek vergi geliri de oluşacaktır. Ayrıca vatandaş bu şekilde ortalama nakit 2 bin 500 TL’ye doldurduğu bir depoda 2 litre benzinin parasını ödemeyecek. Bu durum istasyonlar ve vatandaş için tam bir kazan-kazan yöntemi olacak” dedi. 

    "BDDK TAKSİYE VERDİĞİ HAKKI BİZE DE VERSİN"

    İstasyonların bu modele geçmesinin önünde kanuni bir engel olmadığını söyleyen Aktaş, "Ama biz devletine bağlı, sektörler içerisinde düzenlemelere uyan ve de uymaya devam edecek yegane sektör olduğumuzdan bu doğal ticari hakkı kendi başımıza kullanmayıp BDDK’nın düzenleme yapmasını talep ediyoruz. BDDK’nın ilgili yönetmeliği taksi ya da diğer sektörlere verdiği hak doğrultusunda güncellemesini istiyoruz. Böylece bayi karlılığı içerisinde yer alan ve bel büken bu komisyon konusu da tamamen kapanmış olacak” diye konuştu.

    Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem! Nakite indirim, karta zam geliyor

    1000 TL'LİK AKARYAKITTAN 14,7 TL BAYİYE KALIYOR

    Aktaş, bankaların hiçbir iş yapmadan kendilerine ortak olduklarına dikkat çekerek, “İstanbul merkezi baz aldığımızda bayiye ve dağıtıcıya nakliye ve KDV dahil kalan brüt oran yüzde 9,67’dir. Dağıtıcılarla en adil dağılım olan yüzde 50-50 paylaşımda bayiye 4,83 brüt oran kalmaktadır. Bunun yüzde 3,36’sını bankaya komisyon olarak verdiğimizde elimizde tüm işletmemizi, giderlerimizi ve de hayatımızı idame ettirmemiz için yüzde 1,47 kalmaktadır. Yani 1000 TL’lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bununla deniyor ki; rafineriden nakliyeni yap, maaşlarını, SGK’larını, genel giderlerini öde ve de yaşa. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Elektronik çöplere dikkat! Değeri 10 milyar dolara ulaştı - EkonomiElektronik çöplere dikkat! Değeri 10 milyar dolara ulaştıBakan Bolat duyurdu, esnafa can suyu olacak! 100 milyon lira Pazartesi hesaplara yatacak - EkonomiBakan Bolat duyurdu, esnafa can suyu olacak!Bakan Şimşek'ten Merkez'in yıl sonu enflasyon tahminine ilk yorum: Hedefe yaklaşıyoruz - EkonomiMerkez'in yıl sonu enflasyon tahminini değerlendirdiTurkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a rakip olacak! Türkiye'nin 4'üncü operatörü abone alımına başladı - EkonomiTürkiye'nin 4'üncü GSM operatörü abone alımına başladıATM'lerden ücretsiz nakit çekim limiti yükseltildi - EkonomiATM'lerden ücretsiz nakit çekim limiti yükseltildiExxen abonelik ücretlerine zam: Yıllık abonelik kaldırıldı - EkonomiExxen abonelik ücretlerine zam: Yıllık abonelik kaldırıldıBakan Şimşek: 2026 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız - EkonomiBakan Şimşek fiyat istikrarı için tarih verdiYozgat’ta bağımsız belediye başkan adayı oldu! Kampanyası da vaatleri de oldukça dikkat çekici - EkonomiYozgat’ta bağımsız belediye başkan adayı oldu! Kampanyası da vaatleri de oldukça dikkat çekiciYabancıların en çok ev aldığı il belli oldu! - EkonomiYabancıların en çok ev aldığı il belli oldu!Gain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam - EkonomiGain abonelik ücretlerine yüzde 50 zam
    Sonraki Haber Yükleniyor...