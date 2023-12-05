Akaryakıta büyük zam yolda! Uzman isim son dakika olarak duyurdu: Ocak ayı öncesi depoları fulleyin

5 Aralık 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:37

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Benzin ve motorin fiyatları Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile değişmeye devam ediyor. Yıl başı öncesi benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu ancak gelen haber sürücüleri şoke etti. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından kötü haberi duyurdu. Ocak ayı öncesi depoları fulleyin! İşte 5 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları…

YÜZDE 53,15 ARTTI

2024 yılı öncesi gündeme gelen Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında zam yapılacak. Gelen zammın akaryakıt fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.

UZMAN İSİM DUYURDU: AKARYAKITA DEV ZAM YOLDA

Açıklanan rakam sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına "en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacak.” dedi.

5 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.52 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.57 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.62 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.31 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI