Akbank’tan yeni girişimlere uçtan uca hizmet! 25 bin Start-Up’a özel bankacılık

AK Portföy ve ARYA Yatırım Platformuyla girişimcilere özel uçtan uca hizmet modeli başlatan Akbank’ın KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de kayıtlı 15 bin start-up olduğunu, kayıtlı olmayanlarla bu sayının 25 bini bulduğunu belirterek “3 bini müşterimiz. Amacımız 25 bine ulaşmak” dedi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ

Akbank, girişimlere yönelik yeni nesil hizmet modelini Akbank Girişim Bankacılığı çatısı altında teknogirişimler ve start-up’larla buluşturacak. Banka, bu kapsamda Ak Portföy ve ARYA Yatırım Platformu ile stratejik ortaklık başlattı. Akbank Girişim Bankacılığı müşterilerinin de yer alacağı 20 milyon dolar tutarındaki girişim sermayesi fonu için Ak Portföy ile anlaşma sağlandı. Ak Portföy Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi ile minimum 300 bin dolar yatırım arayan Akbank Girişim Bankacılığı girişimlerine destek sağlanacak.

ARYA Yatırım Platformu iş birliğinde ise Akbank Girişim Bankacılığı müşterileri, mentor ve ‘melek yatırımcı’ ağına dâhil oluyor. Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de kayıtlı 15 bin startup olduğunu, kayıtlı olmayanlarla bu sayının 25 bini bulduğunu belirterek, bu fi rmaların 3 bininin müşterileri olduğunu söyledi.

Oğuz “Amacımız 25 bin müşteriye ulaşmak. Girişimciliği, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve sürdürülebilir kalkınması için hayati bir unsur olarak görüyoruz” dedi. Oğuz, girişimlere özel müşteri temsilcilerinin yer aldığı yeni yapılanma kapsamında, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir’de de şube dönüşümü hayata geçireceklerini, böylece teknogirişimlere özel hizmet veren Müşteri İlişkisi Yöneticilerinin yer aldığı şube sayısını 6’ya çıkaracaklarını kaydetti. Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı da iş birliğinin teknoloji, ihracat, kurumsal strateji, insan kaynakları, organizasyon ve dijital dönüşüm gibi konularda üst düzey danışmanlar, mentorlar, yatırımcılar ve start-up’lardan oluşan güçlü bir ekosistem oluşturacağını ifade etti. ARYA Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise Türkiye’den çıkan 6 unicorn’un 3’ünün kurucusunun kadın olduğuna vurgu yaparak “Yeni misyonumuz ile Türkiye’nin ilk cinsiyet dengeli fonunu kurduk. Cinsiyet dengesi aslında bizim kalkınma gücümüzü yansıtıyor” diye konuştu.