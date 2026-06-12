Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik gelişmeler ve doların seyri doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor. Son dönemde dalgalı bir görünüm sergileyen değerli metal için uluslararası finans kuruluşları da tahminlerini güncellerken, yatırımcılar altının önümüzdeki dönemde nasıl bir performans göstereceğine odaklanmış durumda. Altınla ilgili son tahmin dünyaca ünlü banka UBS'den geldi.

İsviçre merkezli banka, altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini güncelledi. Dev banka kısa ve uzun vadeye ilişkin farklı senaryolar ortaya koydu.



KISA VADELİ TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ UBS, ABD ekonomik verileri ve faiz indirimlerinin ötelenmesi nedeniyle kısa vadeli altın tahminlerinde 300 ila 900 dolar arasında aşağı yönlü revizyona gitti.



UBS analistlerine göre, ABD ekonomisinin beklenenden dirençli görünmesi ve yüksek reel faizlerin devam etmesi, altın üzerinde baskı oluşturuyor. Banka, ons altının yakın dönemde 3.850-4.000 dolar bandında hareket edebileceğini öngörüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? UBS'nin ons altında 3.850 dolar tahmininin gerçekleşmesi durumunda, güncel dolar kuru ( 46,26) üzerinden yapılan hesaplamaya göre, altının gramı 5 bin 726 liraya gerileyecek.



UBS, UZUN VADEDE İYİMSER Buna karşın UBS, altının orta ve uzun vadeli görünümüne ilişkin iyimserliğini koruyor. Bankaya göre, Fed'in ilerleyen dönemde faiz indirimlerine başlaması, doların zayıflama potansiyeli ve merkez bankalarının güçlü altın alımları fiyatları yeniden yukarı taşıyabilecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER FIRSAT! UBS ayrıca jeopolitik risklerin devam etmesi ve güvenli liman talebinin canlı kalmasının da altını destekleyen faktörler olduğunu belirtti. Banka, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altındaki geri çekilmelerin yatırımcılar için fırsat oluşturabileceği görüşünü paylaştı.



Analistlere göre altının yükseliş potansiyelini korumasındaki üç temel neden; merkez bankalarının alımları, olası faiz indirimleri ve doların değer kaybetme ihtimali olarak öne çıkıyor.

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