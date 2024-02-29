Altında yeni rekor! ABD verisiyle fiyatlar ivmelendi!

Altın, dolar ve borsada son dakika! 29 Şubat işlemlerinde kritik gelişme, altın fiyatlarında yaşandı. ABD’de açıklanan “Ocak Ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları” geriledi. Enflasyonist baskının azalmasına işaret eden bu veri “güvercin FED” beklentisini artırdı. Ons altın 2050 dolara yaklaştı. Serbest piyasada işlem gören gram altın 2058 TL ile rekor kırdı. Dolar bugün 31,22 TL seviyesinde yatay görünüm sergilerken; BİST100 endeksi gelen tepki alımlarıyla birlikte yüzde 1,45 yükseldi ve 9193 puana çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda bugün altın fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı. Ons altında fiyat hareketleri açısından yakından izlenen ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE) açıklandı.

Bu veri, tüketim eğilimleri hakkında önemli sinyaller veriyor ve FED tarafından da “enflasyonist baskıların ölçülmesi” amacıyla dikkatle takip ediliyor. Verinin, ocak ayında yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e gerilemesi, özellikle ons altın tarafında pozitif etki gösterdi.

29 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Veri öncesinde 2030 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 4 hafta aranın ardından 2050 dolara kadar yükseldi. Ardından fiyatlar, TSİ 18.30 itibarıyla 2047 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da 2058 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Ardından 2055 TL civarında denge arayışı devam etti.

Kapalıçarşı’da gram altın 2137 TL’yi görürken; çeyrek altın 3 bin 511 TL’den, yarım altın 7 bin 64 TL’den, tam altın 14 bin 86 TL’den satıldı.

BORSA VE DOLARDA SON DURUM

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 3 günlük düşüşün ardından tepki verdi. Endeks bugünkü işlemlerde yüzde 1,45 yükselişle, 9193 puandan kapanış gerçekleştirdi. Analistler 9200-9400 bandının hâlâ direnç olarak geçerliliğini koruduğunu ve bu bölge aşılmadan borsada yeni zirve ihtimalinin düşük olduğunu dile getiriyor.

Dolar, sakin günlerinden birini yaşadı. Bugünkü işlemlerde yatay seyreden kur, 31,22 TL seviyelerinden günü tamamlıyor.

MERKEZ’DEN MEVDUAT FAİZİ AÇIKLAMASI

Bugün Merkez Bankası tarafından, 22 Şubat’taki Para Politikası Kuruluna dair toplantı özeti yayımlandı. Metinde, ulaşılan parasal sıkılık düzeyinin etkilerinin bir süre takip edileceği; ancak enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma görülmesi halinde, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılacağı tekrar vurgulandı.

Metinde, uzun süredir takip edilen TL mevduat oranlarına da atıfta bulunuldu. 16 Şubat haftası itibarıyla mevduat faizlerinin, politika faizinin 2 puan üzerine çıktığı ve yüzde 47’ye ulaştığı aktarıldı.

KKM VE REZERVLERDE GERİLEME SÜRÜYOR

Bugün haftalık para piyasası verileri de açıklandı. 23 Şubat ile biten haftada;

-Kur Korumalı Mevduat hesaplarında gerileme devam etti. KKM’den 19,30 milyon TL daha çıkış yaşandı ve toplam miktar 2,32 trilyon TL olarak gerçekleşti.

-TCMB’nin toplam rezervlerinde 2 milyar 458 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı. Rezervler, 131 milyar 750 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

-Yabancı yatırımcılar ise hisse satıp tahvil aldı. Borsa İstanbul’da haftalık bazda 98 milyon dolarlık hisse satan yabancılar; DİBS tarafında ise nette 28,60 milyon dolarlık giriş gerçekleştirdi.