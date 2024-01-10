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    Altını olan köşeyi döndü! Ne hisse ne de dolar, 2023'te en çok o kazandırdı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların değerli metale yönelmesiyle gram altın fiyatı geçtiğimiz Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 90 oranında arttı. Dolar, hisse senetleri, euro vb. diğer yatırım araçlarına fark atan altın, 2023'te yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

    Altını olan köşeyi döndü! Ne hisse ne de dolar, 2023&#039;te en çok o kazandırdı
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Altın fiyatları yükselişini sürdürerek yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. 2023’ün Ocak ayında bin 100 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın bugün Kapalıçarşı’da 2 bin 50 liradan satılıyor. Son 1 yılda yaklaşık yüzde 90 getiri sağlayan altın güvenli liman olarak da ilgi çekiyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 3 bin 372 liradan, yarım altın 6 bin 735 liradan, tam altın 13 bin 426 liradan alıcı buluyor.

    Öte yandan 2023'te yatırımcısına reel getiri sağlayan tek yatırım aracı ise yüzde 9,22 ile altın oldu. Enflasyon vb. faktörler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalara göre mevduat yüzde 30,24, hisse senetleri yüzde 10,46, ABD doları yüzde 5,41, euro ise yüzde 2,49 kaybettirdi.

    VATANDAŞ GRAM ALTINA YÖNELDİ

    Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’dan kuyumcu Anıl Şengül, "Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 50 lira civarında alıcı buluyor. Geçen seneye göre altın yüzde 90 civarında artış gösterdi. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların altına yöneldiğini gördük. Sarrafiye grubu altınlara talep var, yatırım amaçlı alındığı için işlemesiz altınlar tercih ediliyor" dedi.

    Altını olan köşeyi döndü! Ne hisse ne de dolar, 2023'te en çok o kazandırdı

    KRİZLER ALTIN FİYATINI DESTEKLİYOR

    Altının yükseliş nedenlerinden de bahseden Şengül, "Tüm dünyada enflasyon sorunu var. İsrail’in Filistin’e saldırıları var. Geçen sene de Rusya - Ukrayna savaşı altına yükseliş olarak yansıyordu. Küresel riskler nedeniyle altın fiyatları artıyor. Altın bu dönemlerde güvenli liman olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AltınDolarHisse
    Haberler > Ekonomi > Altını olan köşeyi döndü! Ne hisse ne de dolar, 2023'te en çok o kazandırdı
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