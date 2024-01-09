Yatırımcının gözü tekrar Fed'de! Uzman isim 'Beklenti zayıfladı' dedi, çarpıcı altın tahminini paylaştı

9 Ocak 2024 13:47 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 13:47

Altın piyasaları, ABD işsizlik ve tarım dışı istihdam verileriyle birlikte düştü. Değerli metal, daha sonra hafif değer kazancıyla yatay harekete başlarken, Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Veri öncesi ons altın gerilerken, gram altın döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle yükselişini korudu. Gram altın Ekranlarda bin 960 TL serbest piyasada 2 bin TL üzerinde işlem görürken, çeyrek altın 3 bin 351, Cumhuriyet altını ise 6 bin 703 TL seviyesinde alıcı buluyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Ons altın, güne 2 bin 30 dolar civarında başladı. Değerli metal, ABD dolarının küresel piyasalardaki zayıflığından faydalanarak geçtiğimiz haftalarda kayıplarının önemli bir kısmını telafi etmişti.

Ancak, Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcı radarına girmesiyle, altında yeni düşüş hareketlerine neden oldu. Mart ayında Fed'in faiz indirimi yapacağı ihtimalini geçen hafta yüzde 90 olarak gören piyasalar, bu hafta yüzde 60'a fiyatlanıyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK

Öte yandan Fed'in erken faiz indirimi beklentilerinin azalması ons altında gerilemeye neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, “Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altın yükseliş hareketine devam edecektir. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı” dedi.

Sözlerine devam eden Tufaner, “Son FED toplantısında 2024 yılı içerisinde faiz indirimine gidilebileceği mesajı verilmişti. Bu mesajla beraber piyasada bir iyimserlik havası oluşmuştu. Bu iyimser havayla dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altın tarafında ise yukarı doğru bir ivmelenme gördük” dedi.

DOLAR FED BEKLENTİSİYLE GÜÇLENDİ

Tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aştığına dikkat çeken Tufaner, şunları kaydetti:

“Bazı FED yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz.

Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı.

DOLAR/TL GRAM ALTINDAKİ KAYBI TELAFİ EDECEK

Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı. Bunda Dolar/TL’deki artışın ons kaybını telafi etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz.”