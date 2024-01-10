Dolar, euro altın ve Bitcoin bugün ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

10 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 10:30

Döviz kurları, dünkü yükselişin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yeni işlem gününe de yükselişle başlayan dolar ve euro, Kapalıçarşı'da sırasıyla 29,9710 TL ve 32,7760 TL'den işlem görüyor. Altın fiyatları ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyrini korurken, Bitcoin fiyatı SEC etrafında şekillenen gelişmelerle dalgalanıyor.

Serbest piyasada 29,96 TL'den alınan dolar, 29,97 TL'den, 32,77 TL'den alınan euro ise 32,77 TL'den satılıyor.

Dolar dün 29,94 TL, euro ise 32,76 TL seviyesinde kapanmıştı.

DOLAR, EURO VE ALTIN ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan piyasalarda yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi ön plana çıkıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi beklenenden daha geç düşürmeye başlayacağı beklentisinin arttı. Yarın açıklanacak veri, Fed'in faiz indirimleri için yol gösterici olacak.

Karar öncesi dolar küresel piyasalarda güçlenirken, altın fiyatında geri çekilmeler görülüyor. Son düşüşlerin ardından yatay hareketini sürdüren ons altın, güne 2 bin 28 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2027 dolar, en yüksek de 2032 dolar seviyesini gördü.

Öte yandan ons altındaki düşüş, gram altın fiyatına yansımadı. Döviz kurundan destek bulan gram, bin 951 liradan başladı. Gün içinde en düşük bin 949, en yüksek de bin 959 lira seviyesi görüldü. Şu anda bin 954 liradan işlem geçiyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 44 TL'den alınırken, 2 bin 58 TL'ye satılıyor.

Piyasalar, ABD'nin TÜFE verisinin Aralık ayında 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artmasını bekliyor. Enflasyonda herhangi bir düşüşün altın fiyatlarında yükselişi destekleyeceği ve yeni zirvelerin önünü açacağı söyleniyor.

BITCOIN, SEC'İN SPOT ETF KARARINI BEKLİYOR

Kripto para piyasasında ise ABD'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olan SEC'in Bitcoin spot ETF'ye ilişkin vereceği karar ön plana çıkıyor. SEC'in kararını bugün akşam saatlerinde açıklaması beklenirken, dün gece konuya ilişkin bir skandal yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler SEC'in X hesabını ele geçirerek Bitcoin ETF'sinin kabul edildiğine dair bir gönderi yayımladı.

Gönderinin ardından Bitcoin 46 bin dolar seviyesinden 48 bin dolara kadar çıktı. Ancak kısa bir süre sonra bir SEC yetkilisi, hesabın ele geçirildiğini, Bitcoin ETF'sinin onaylanmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Bitcoin kazancını silerek 46 bin dolar seviyesine geri döndü.

Uzmanlar olası bir onayın kripto para fiyatlarında bir ralliyi tetikleyebileceğini söylüyor. Öte yandan, onay halinde kripto paraların fiyatının sabit kalacağı hatta düşeceğini öne sürenler de bulunuyor. Bu görüşün arkasında SEC'in ETF onayının çoktan piyasada fiyatlandığı fikri yatıyor.