ABD’de düzenleyici kurum SEC hesabı hacklendi, Bitcoin sert düştü

10 Ocak 2024 00:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 01:12

ETF rüzgarıyla rekor üstüne rekor kıran amiral kripto para birimi Bitcoin, dün 47 bin doları aşararak 21 ayın en yüksek seviyesini gördü. Kripto para yatırımcıları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) gelen haberle bir sevindi bir üzüldü. SEC önce Bitcoin için ETF onayı verdiğini duyururken ardından ise SEC Başkanı Gensler, hesabın hacklendiğini duyurdu.

SEC ETF ONAYI VERDİ Mİ VERMEDİ Mİ?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerinin onaylandığı duyuruldu.

Ardından SEC Başkanı Gary Gensler hesabın ele geçirildiğini ve henüz onay verilmediği, hesabın hacklendiği açıkladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin ETF onayına ilişkin yetkisiz paylaşım yapıldığını bildirdi.

BİTCOİN SERT DALGALANDI

SEC'ten gelen kafaları karıştıran haberlerin ardından Bitcoin, sert dalgalandı. Onay haberiyle 47 bin 918 doları gören bitcoin, SEC'in hesabının hacklendiği haberiyle 45 bin 450 dolara kadar sert düştü. Bitcoin daha sonra 45 bin 500 dolar bandında dengeledi.

Öte yandan Bitcoin, dün gelen alımlarla 47 bin 330 dolara kadar çıkmıştı. Bu Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 doları gördükten sonra sert düşen Bitcoin'in Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçmişti.