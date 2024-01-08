Bitcoin son 21 ayın zirvesine çok sert yükseldi! İki altcoin amiral kriptoyu da geçti

8 Ocak 2024 22:25 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 22:58

Amiral kripto para birimi Bitcoin, rekor üstüne rekor kırıyor. Bitcoin, hafta sonu bir düzeltme yaşayarak 43 bin dolara kadar gerilemişti. Yaralarını hızla saran piyasanın en değerli kripto para birimi Bitcon, akşam saatlerinde yükselişini hızlandırdı. Önce 45 bin doları aşan Bitcoin, 47 bin doların da üstüne çıkarak son 21 ayın en yüksek seviyesini gördü.

43 BİN DOLARA KADAR İNMİŞTİ

ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri sonrası Merkez Bankası’nın (FED) erken faiz indirimi beklentilerinin olumsuz etkilenmesiyle Bitcoin hafta sonunu kapatırken 1.300 dolarlık bir düzeltme yaşamıştı.

Pazar günü akşam saatlerinde Bitcoin, 43.200 dolara kadar geriledi.

SON 22 AYIN ZİRVESİ

Gün içinde pozitif haber akışının devam etmesiyle yönünü yukarı çeviren Bitcoin, öğle saatlerinde gelen alımlarla 45 bin doları aşmıştı. Bitcoin, akşam saatlerinde yeniden atağa kalktı. Önce 46 bin doları aşan Bitcoin, 47 bin 330 dolara kadar çıktı. Bu Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 doları gördükten sonra sert düşen Bitcoin'in Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İKİ KRİPTO BİTCOİN'İ DE GEÇTİ

Bitcoin rekor üstüne rekor kırarken, işlem hacminde iki altcoin amiral kripto para birimini de geçti. XRP ve SOL, Bitcoin (BTC)’yi geride bıraktı. Hatta XRP, diğer yüksek rütbeli tokenlere ciddi fark attı. Piyasa katılımcıları Solana’da 70 milyon dolar ve Bitcoin’de 65 milyon dolar işlem yaptı. XRP’nin kayıtlara geçen 112 milyon doları, BTC hacminin neredeyse iki katı oldu.

NAKAMATO'NUN CÜZDANINDA GİZEMLİ HAREKETLİLİK

Öte yandan 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi ya da grup tarafından oluşturulmuş Bitcoin'de (BTC) yeni bir hareketlilik görüldü. Kim olduğunu bilinmeyen bir kişinin, geçen gün Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin ağındaki Genesis cüzdanına 26.9 Bitcoin göndermesi ise kafaları karıştırarak akıllarda soru işareti bıraktı. Yaklaşık 1,2 milyon dolara denk gelen bu miktar, 5 Ocak günü gerçekleştirilen ve tam 100 dolar işlem bedeline mal oldu.