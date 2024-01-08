Bitcoin tarihinde bir ilk, altcoinler de fırladı

8 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:25

Bitcoin, geçen haftanın ortasında gerçekleşen panik satışlarıyla kısa bir süre 40.000 dolar bölgesini test ettikten sonra yönünü yeniden yukarı çevirdi.

43 BİN DOLARA GERİLEDİ, TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçen haftaki sert düşüşün ardından 43.000 - 44.000 dolar aralığına yükselen Bitcoin, haftaya Asya işlem saatlerindeki satışlarla başladı ve günün ilk saatlerinde 43.150 dolara kadar geriledikten sonra yükselişe geçti.

ETF HABERLERİ ETKİLİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Gün içinde pozitif haber akışının devam etmesiyle yönünü yukarı çeviren Bitcoin, son saatlerde gelen alımlarla yeniden 45.000 dolar bölgesini test etti. Bu bölgede ticaretin hızlandığı görülürken an itibarıyla volatil hareketler devam ediyor. Bitcoin’de öğleden sonra başlayan alım dalgasında Bitcoin ETF ile ilgili haber akışının etkili olduğu düşünülüyor.

Son gelişmelerde spot ETF başvurusu bulunan şirketlerden BlackRock, Ark Invest / 21Shares, VanEck, WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie’nin onay öncesindeki son güncellenmelerini sunduğu bildirildi. Son başvurularda ETF’in işlem ücretlerine dair bilgiler bulunurken bu gelişme, ETF’in onaylanacağına dair beklentileri zirveye taşıdı.

GÖZLER SEC'E ÇEVRİLDİ

Diğer yandan güncel formda görülen ETF ücretlerinde BlackRock’ın oldukça rekabetçi bir ücret politikası izlemesi ETF uzmanlarının dikkatini çekerek diğer şirketlerin bu cazip işlem ücreti karşısında zorlanacağı belirtildi. Şimdi gözler bir kez daha SEC’e çevrilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte düzenleyici kurumun önümüzdeki 48 saat içinde kararını vermesi bekleniyor.

Diğer yandan Bitcoin’deki bugünkü yükseliş dalgası, son günlerde sert düşen altcoin piyasasını da olumlu etkilemeye başladı. Ethereum, sabah saatlerinde 2.200 doların altını test ettikten sonra son saatlerde gelen alımlarla yeniden 2.200 dolar bandına geri döndü.

Altcoin piyasasında son 24 saatlik fiyat hareketlerine bakıldığında ilk 100’de STX, AXL, ICP ve INJ tokenlerinin %5’in üzerinde değer artışı kaydettiği görülüyor. GMT, IOTA, TIA ve HNT ise %8’ün üzerinde geri çekilmeyle henüz düşüş eğiliminden kurtulamadı.