Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) haftanın ilk işlem gününü 6 milyon 230 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı, bugün 67 bin lira değer kaybetti. Altının kilosu günü 6 milyon 163 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 974 bin lira, en yüksek 6 milyon 272 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 163 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 230 bin 2 liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 2 BİN 62 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 611 milyon 991 bin 314,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 62,54 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 886 milyon 502 bin 77,29 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ile İAR Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.230.002,00 4.412,00 En Düşük 5.974.000,00 4.340,00 En Yüksek 6.272.000,00 4.494,45 Kapanış 6.163.000,00 4.451,00 Ağırlıklı Ortalama 6.173.949,03 4.423,61 Toplam İşlem Hacmi (TL) 12.611.991.314,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.062,54 Toplam İşlem Adedi 103



