Trafiğe çıkarken dikkat, plakalarda yeni dönem resmen başladı

9 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:54

Milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendiren plaka uygulaması 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan düzenleme ile karekod basımı yapılan tüm tescil plakalarında zorunlu hale geldi. Buna göre, taşıt plakalarındaki mevcut özelliklere ek olarak il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirilecek.

APP PLAKALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sahte, yani APP olarak bilinen plakaların önüne geçmek için tasarlanan bu sistem, trafiğe ilk kez ya da yeniden çıkacak tüm araçlarda bulunmak zorunda olacak.

İlk tescil, plaka değişikliği, plaka yenileme gibi durumlarda karekodlu plakalar basılarak talep edenlere ücreti karşılığında verilecek. Bu karekod ile birlikte plakanın seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiğine ait bilgilerin tamamına erişim sağlanabilecek.

Karekodlu plaka basım işlemleri noterden basım belgesi alan tüm yerler ve Şoförler Odaları'nda yapılabilecek.

SAHTE PLAKAYA 32 BİN LİRA CEZA

Yeni düzenleme ile birlikte sahte plaka kullanma cezası da 32 bin 170 lira oldu. Ayrıca APP plaka kullananlar resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılacak.

HANGİ PLAKALAR DEĞİŞECEK?

İlk tescillerde, plaka kaybolması halinde, hasarlı plakalarda, muayeneden geçmeyen plakalar yenilenerek karekodlu plaka olarak sahiplerine teslim edilecek.

Karekodlu plaka uygulaması sadece yeni tescil ettirilen araçlar için geçerli olacak. Mevcutta kullanılan plakalarda değişiklik olmayacak ve kullanımına devam edilecek. Ancak, aracın satışı halinde alınacak yeni plakanın karekoda sahip olması gerekecek. Plakanın kaybedilmesi ya da muayene esnasında plakanın "ağır kusur" olarak görülmesi halinde de yeni plaka düzenlemesine geçiş yapılması gerekecek.

Karekod bu durumda 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Yetkili emniyet mensubu ve jandarma teşkilatındaki kişiler tarafından plakadaki karekod kontrol edilip gerekli bilgilere hızla ulaşılabilecek.