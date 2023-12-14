Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortası için yeni karar, "asgari ücret" detayı dikkat çekti

14 Aralık 2023 09:37 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 09:49

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, NTV

Araç sahibi yaklaşık 22 milyon kişi ilgendiren önemli bir karara daha imza atıldı. 2024 yılı için zorunlu trafik sigortasında aylık azami prim artış oranı yeniden belirlendi. Kararla mayıs ayından itibaren prim artış ücretinin yüzde 45'i asgari ücrete bağlı olarak hesaplanacak.

Resmi Gazete'de bugün karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişikliklere ilişkin yeni karar yayımlandı. Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı 2024’ün ilk 4 ayı için yüzde 5’e yükseltildi.

ASGARİ ÜCRET TUTARINDA BELİRLENECEK

Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek. Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulama yetkisine sahip.

ENDEKS NASIL HESAPLANACAK?

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada, "Hasar maliyet endeksi hesaplamasında; %45 ağırlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan asgari ücret artış oranı, %30 ağırlık ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, %15 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - motorlu araçlar fiyat artış oranı ve %10 ağırlık ile TÜİK tarafından açıklanan harcama endeksi - kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyat artış oranı dikkate alınır.” ifadeleri yer alıyor.