Araç sahiplerine 2023 bitmeden kötü haber geldi! İşte yeni vergi

29 Aralık 2023 09:27 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 09:33

Araç sahipleri ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ardından 2024'te yeni bir vergi ile daha karşı karşıya kalabilir.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan ifadelere göre, karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecek.

“VERGİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

OVP'de karbon vergisiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi dahil karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler analiz edilecektir. Enerji tüketiminde verimliliğin artırılması, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesine yönelik vergi uygulamalarına devam edilecektir."

“YAKIT FİYATLARINA YANSIMASI BEKLENİYOR”

Karbon vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmak için uygulanan bir vergi türü. Bu vergi, petrol, doğalgaz, kömür, linyit ve tüm ürünlerin üretimi, ithalatı ve satışı sırasında oluşan sera gazı emisyonlarına göre hesaplanıyor. Karbon vergisinin araç sahiplerini nasıl etkileyeceği henüz net değil. Ancak, verginin yakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor. Bu durumda, araç sahipleri daha fazla yakıt parası ödeyecek.

KAV NEDİR?

İklim değişikliği ile gündeme gelen karbon vergisi, ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için uyguladığı üretim, tüketim veya ithalat sırasında oluşan karbon dioksit emisyonlarının ekonomik olarak cezalandıran bir vergi türüdür. Bu uygulama, çevreye verilen zararın maliyetini yansıtmak ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla uygulanmaktadır.