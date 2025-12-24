TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Milyonların heyecanla takip ettiği asgari ücret zammında pazarlık süreci dün sona erdi. Bu yıl işçi temsilcisi masada yer almazken, 2026 yılı asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılmış oldu. Peki asgari ücret son 10 yılda dolar bazında ne oldu?

YETERLİ BULAN DA VAR YETERSİZ BULAN DA Asgari ücrete yapılan zam, tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kısım zammı yeterli, bir kısım ise yetersiz buldu. Peki asgari ücret, gerçekten arttı mı?

ASGARİ ÜCRETİN DOLAR BAZINDA DEĞİŞİMİ Asgari ücret artışlarıyla ilgili son 10 yılı baz alarak bir değerlendirme yaptık. Net asgari ücretin 2016'dan itibaren dolar bazında ne kadar olduğunu hesapladık.

ASGARİ ÜCRET 2016'DA 445 DOLARDI 2016 yılında asgari ücret net olarak 1.300 TL idi. 1 Ocak 2016 tarihinde dolar kuru 2,92 TL idi. Böylece 1 Ocak 2016 tarihindeki net asgari ücret 445 dolara karşılık geliyordu.

ASGARİ ÜCRET 2025 OCAKTA 624 DOLARA ÇIKTI 2025 yılı asgari ücreti ise 22.104 TL idi. 1 Ocak 2025 tarihinde dolar kuru 35,37 TL seviyesindeydi. Net asgari ücret ise 624 dolara tekabül ediyordu.

2026 ASGARİ ÜCRETİ KAÇ DOLAR? 2026 yılı asgari ücreti 28.075 TL olarak belirlendi. Günümüz dolar kuru (24 Aralık 2025) 42,84 TL. 28.075 TL'lik net asgari ücret şu anda 655 dolara karşılık geliyor.

SON 10 YILDA 210 DOLAR ARTTI Böylece son 10 yılda asgari ücret dolar bazında 210 dolar artmış durumda.

İşte son 10 yıldaki net asgari ücret ve dolar karşılığı: 2016: 1.300 TL- 445 dolar

2017: 1.404 TL - 398 dolar

2018: 1.603 TL- 425 dolar

2019: 2.020 TL- 382 dolar

2020: 2.324 TL- 390 dolar

2021: 2.825 TL- 380 dolar

2022 Ocak: 4.253 TL- 322 dolar

2022 Temmuz: 5.500 TL- 329 dolar

2023 Ocak: 8.506 TL: 454 dolar

2023 Temmuz: 11.402 TL: 441 dolar

2024: 17.002 TL- 576 dolar

2025: 22.104 TL- 624 dolar

2026: 28.075 TL- 655 dolar

