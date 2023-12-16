Asgari ücrette gözler ikinci toplantıya çevrildi! İlk teklif işverenden gelecek: Masada hangi rakamlar var?

16 Aralık 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 10:36

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında yapılacak asgari ücret zammını belirlemek için 11 Aralık'ta toplandı. İlk toplantıdan sonuç çıkmazken, yeni ücrete ilişkin tahminler genişledi. Şimdi milyonlarca insanın gözü, komisyonun düzenleyeceği ikinci toplantıda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, ikinci toplantı için 18 Aralık'ta saat 13.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

İkinci toplantıda tarafların asgari ücret zammı için somut beklentilerini rakamlar eşliğinde dile getirmesi beklenirken, yeni ücretin 31 Aralık'a kadar netleşeceği belirtiliyor.

Komisyonda İşçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri yer alıyor.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 Yılı Asgari Ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TEKLİF İŞVERENDEN GELECEK

18 Aralık'ta düzenlenecek ikinci toplantıda ilk teklif, işverenleri temsil eden TİSK'den gelecek. Konuya ilişkin ilk toplantının ardındana açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Türk-İş olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek ki değerlendirme yapacağız. Şu an ücret söylemenin anlamı yok" demişti.

"TÜİK VERİLERİ MASADA OLACAK"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, şunları söyledi:

"Bakan bey özellikle sosyal diyalog vurgusu yaptı. Orada yapılacak çalışmanın tarafların memnuniyetiyle sonuçlanması noktasında bir anlayışla sürecin yürütüleceğini ifade etti. İlk toplantıda öne çıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafının 4 üyesinin farklı iş kollarında asgari ücretle çalışan işçiler olması öne çıkan en önemli farklılıktı.

Beklentilerin dile getirileceği bir toplantı olma ihtimali kuvvetli muhtemel. Özellikle masada TÜİK'in geçinme endeksleri oluyor bu endeksler paylaşılacaktır. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı gibi veriler de masada olacaktır. O gün artık rakamların gündeme getirileceği gün olma ihtimali yüksek."

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda asgari ücretin en az yüzde 40 oranında yükseltilmesi bekleniyor. Bu oranda zam yapılırsa, net asgari ücret 15 bin 963 liraya çıkacak.

Öte yandan, asgari ücrete refah payının da eklenebileceği konuşuluyor. Refah payı eklenirse zam oranının yüzde 45, hatta yüzde 50'ye ulaşabileceği belirtiliyor. Yüzde 45'lik zam durumunda asgari ücret 16 bin 533 liraya çıkacakken, yüzde 50'lik zam durumunda ise yeni asgari ücret 17 bin 103 lira olacak. İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak,

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

BİRÇOK GELİR VE ÖDEME KALEMİ DEĞİŞECEK

2024 yılı için asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birçok gelir ve ödeme kalemi de değişecek. Zam ile değişecek kalemler arasında işsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi, genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı, rapor parası ve iş görmezlik ödeneği, kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği ile stajyer ücreti bulunuyor.